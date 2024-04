VIDEO HDZ-ov kung-fu župan Ernest Petry: Da, to sam ja na snimci. Mogu i vas naučiti...

Dobro, 'ajde, uči, znači ovo držiš... a što ti je prva obrana na nogu? Opusti je, nema povlačenja, ne tučemo se mi - lekcije su iz kick boxinga koje je dijelio lički župan Ernest Petry u gluho doba noći na gospićkom parkingu.

Pokretanje videa... 02:27 Ličko-senjski župan pokazuje svoje vještine | Video: 24sata

Ernest Petry: Da, to sam ja na snimci

- Da, ja sam to na snimci. Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxing i tajlandskim boksom. Dečko koji stoji nasuprot mene je rekao kako je i on u treningu, a ja sam mu pokazao neke pokrete iz kick boxinga. Znao sam da se snima i dao sam dozvolu. Izborna je kampanja u tijeku i ovo je meni jako simpatično, a ako kojim slučajem znate neke borilačke vještine mogu i vama pokazati što sve znam. Naravno ne da budete sparing partner. Ionako je u životu sve stvar samoobrane, a to sam radio tu večer - kazao nam je Ernest Petry, aktualni lički župan, koji u odijelu na parkingu obučava svog prijatelja.

A što se sve vidi na snimci? Dižu se ruke, postavlja se obrana da neprijatelj ne stigne uputiti udarac do glave. Potom se diže desna noga pa lijevo koljeno, a župan ne odustaje od obuke iako se suparnik nećka da uputi udarac nogom prema osobi koja je na visokoj političkoj funkciji i dobrano starija od nje. Iako je suparnik i viši i fizički jači, župan Petry ga ohrabruje riječima:

'Imaš middle hick high hick... ako spajaš ne mogu ti ništa', zaključuje svoju lekciju dugu nešto 144 sekunde.

Video je post viralan, a dijeli se masovno po Gospiću pa je došao i u ruke Darka Milinovića.

Njemu se nije svidio.

- Cijeli Gospić bruji o tome, a ovo je samo jedan u nizu incidenata koje župan radi. Znam da je bilo neku večer na parkingu snimano. Znamo da je izborna kampanja u tijeku pa je ovo još smješnije, a je li inspiracija Kung fu, Bruce Lee ili samo Smrtonosno oružje ne znam, ali se vidi iza dvojca službeni automobil, i to BMW. Nakon nedavnog otvaranja bankomata sad ljudi i još ovo gledaju. Cijeli se Gospić valja od smijeha, kazao je Darko Milinović, nekadašnji visokopozicionirani HDZ-ovac koji je također često pokazivao u kakvoj je fizičkoj formi na društvenim mrežama.