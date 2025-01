VIDEO HGSS i policija spasili iz vode migrante kod Okučana: Koristili su užad, čamce...

Pripadnici HGSS-a uz pomoć policije spasili u srijedu migrante koji su zaglavili na području Vrbovljana kod Okučana.

- Radi se o nepristupačnom području koje su policijski službenici pretražili i locirali mjesto na kojem se nalazila osoba. Na udaljenosti oko stotinjak metara u šumi u koju se izlila rijeka Sava, na drveću se nalazilo još devet osoba koje su se držale za grane - navode iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Spašavanje migranata PU brodsko-posavska | Video: MUP

Na pojedinim mjestima dubina vode je i do dva metra. Pripadnici HGSS-a dolazili su do osoba te ih iznosili ili uz pomoć užadi izvlačili do obale. Neke su spasili s čamcima, a na teren je stigla i Hitna.

- Policijski službenici su pomagali prilikom izvlačenja, osobe su utoplili dekama i službenim vozilima prevezli u policijsku postaju gdje su im osigurali tople napitke i hranu, te suhu odjeću i obuću - dodaju iz policije.

Spašavanje je završeno oko 21 sat te je potvrđeno da se radi o stranim državljanima koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, te se nastavlja daljnji rad i kriminalističko istraživanje policijskih službenika.