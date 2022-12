VIDEO Hobotnica Crna s Hvara prognozira: Hrvatska će osvojiti broncu, a zlato ide Argentini

Ostavit ćete auto. Dalje ćemo ići s Ladom Nivom – daje nam uputu Ante Gambo Rosandić prije nego smo iz Sućurja na Hvaru krenuli prema uvali Mrtinovik. Tamo nas čeka jedna sasvim posebna, skrovita uvala do koje vodi jedan sasvim poseban makadamski put. Sjedamo u Ladu i odmah shvaćamo zašto dalje ne idemo našim automobilom. Čini nam se da ni jedno vozilo taj razrovani kamenjar ne bi preživjelo. A u uvali čeka nas jedna sasvim posebna hobotnica. Crna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Imala je i prijateljicu, Rozi, ali ona je nestala prije nekoliko dana. Rozi je prognozirala rezultate hrvatske nogometne reprezentacije u Katru u realnom vremenu, a Crna je otkrivala konačan rezultat. I još nije pogriješila. Gambo u vrećici nosi trlje. Crna obožava ribu i kozice. Ali samo svježe, odmah nanjuši ako je staro. Nije joj to po volji.

- Dušo, dušo.... - zaziva Gambo našu hobotnicu prognozerku.

- Evo ti dvi trlje. Koju pojedeš ta reprezentacija će izgubiti – nudi joj Gambo. Nećkala se neko vrijeme. A onda je zgrabila Maroko i dala svoj konačan sud - Hrvatska osvaja broncu. Pričekali smo desetak minuta da uživa u gozbi, a potom joj ponudili još dvije trlje. Ovoga puta morala je pokazati tko će biti svjetski nogometni prvak. Između Argentine i Francuske, Crna je odabrala Argentinu.

A gdje je nestala njezina prijateljica Rozi, pitamo Gamba.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Obe hobotnice izbacilo je u uvalu prošloga ljeta, i od tada su sa mnom. Tu u konobi je radila Ružica, zovemo je Rozi, i ona je brinula o hobotnicama. Kad je Rozi otišla za Zagreb, otišla i hobotnica nazvana po njoj. Ne znam što je bilo, je li je netko ulovio ili je sama prešla rubove bazena, ne znam... Bilo mi je žao kad sam vidio da je nema. A Crna je dobila ime po nevisti – priča nam Gambo prisjećajući se svih situacija prošloga ljeta, s turistima. U uvali Mrtinovik, jedinoj s južne strane otoka Hvara koja službeno nosi oznaku sidrišta, već godinama drži konobu gdje ugošćava moreplovce iz cijelog svijeta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



- Ma žene su tako emotivne. One bi meni nudile i po 300 eura, ma i po 500 eura, samo da ih pustim. A nisam htio – kaže nam Gambo smijući se kako je kroz uvalu, u kojoj ne tuče ni bura ni jugo, prošlo toliko životinja. I sve redom su bile, smije se, totalno 'opaljene'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imao sam mačka koji je nuždu obavljao samo na beton i onda bi šapama grebao po betonu kao da to zatrpava. Nikad u zemlju, samo na beton. Glup ka' tenk. Bila su tu dva psa, Mir i Nemir, ženka i mužjak. Onda je on dizao nogu za nuždu, pa je i ona, umjesto da čučne, dizala nogu. Bili su tu pas i kornjača, Frida. Kad bi se ona izvrnula na leđa, on bi joj dolazio pomoći i okretati je na noge. Ali jedan dan je postao ljubomoran što je hranimo. Zgrabio je i odnio gore u šumu iznad uvale. A ona se vratila nakon šest mjeseci – priča Gambo koji danas ima mačka Gringa, pravog umiljatog, kućnog mačka koji se isto sprijateljio s hobotnicama, igrao se s njima, a koji put i pošteno dograbio. U uvali žive i brojne 'divlje' mačke.

Nikad Gambo na njih nije zaboravio jer one za njega čine posao koji nitko ne bi mogao odraditi. Svakih nekoliko dana odlazi iz Sućurja u uvalu kako bi im donio hranu. Tako je i u vrijeme našeg posjeta 'divljim' macama ponio vrećicu trlja.

- Kad imaš psa, dođu i miševi, a onda dođu i zmije. Kad imaš mačku, nema miševa, a onda nema ni zmija – objašnjava nam Gambo koji je svojedobno sudjelovao i u emisiji "Večera za pet". Ne propušta zaboraviti one koji su mu pomogli snimati prve video zapise hobotnice prognozerke, Juru Kačića Bartulovića i Marina Borasa, ali i ribare Lovru Mihaljevića, Franu Jukića i Bracu Slaku koji Gambu donose frišku ribu za hobotnice. Ili, u ovom trenutku za samo jednu, Crnu.



- Da ovdje ima 20 ljudi, hobotnica će prepoznati moj glas. I doći će meni. Kako, ne znam. Vrlo su inteligentne. Da sam imao vremena mogao sam je naučiti da izađe van iz mora. A ako je pogriješila u prognozi, a ona je pogriješila, ne ja – govori nam Gambo koji ovom prilikom pozdravlja i Ružicu po kojoj je odbjegla hobotnica Rozi dobila ime.

- Rozi se nešto prehladila, a želim joj da što prije ozdravi – kaže nam Gambo koji, osjećamo to dobro, zaista uživa u životu na našem najsunčanijem otoku. Sretan čovjek je naš Gambo.

Najčitaniji članci