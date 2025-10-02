Obavijesti

FLOTILA ZA GAZU

Piše Filip Sulimanec,
VIDEO Hrvatica na putu za Gazu: Solidarni smo s Palestincima nad kojima se provodi genocid

Ovdje je skoro 50 brodova i stotine ljudi formiralo bliske male zajednice. Zajedno živimo, pomažemo si. Ima brodova gdje ljudi spavaju na tvrdim palubama i nema WC-a, opisuje Hrvatica

Izraelski vojnici presreli su Global Sumud flotilu nekih 50-ak milja ispred pojasa Gaze. Većina brodova, njih oko 40 je pod izraelskom kontrolom, a izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će sve sudionike flotile deportirati. Kapetanica broda Morana Miljanović otkrila nam je da se vojska nije iskrcala na njezin brod, ali su morali promijeniti smjer. 

Zagrebačka pravnica poslala nam je video u kojem je podrobno objasnila cilj misije i kako je teklo putovanje do susreta s izraelskom mornaricom.

Foto: Morana Miljanović

 - Ovdje se radi o solidarnosti s Palestincima koji žive pod apartheidom desetljećima i genocidom u zadnje dvije godine. Ovdje je skoro 50 brodova i stotine ljudi formiralo bliske male zajednice. Zajedno živimo, pomažemo si. Ima brodova gdje ljudi spavaju na tvrdim palubama i nema WC-a. Ima brodova s ljudima koji pate od morske bolesti. Imamo brodove za rezervne dijelove, brodove za sastanke - rekla je Miljanović u videu.

Otkrila je da nije sve idealno u flotili i da ima različitih stavova.

 - Flotila nije bez unutrašnjih kontradikcija, pogrešaka, dosta je macho. No, kako plovimo otvorenim morem pod zvijezdama, kako skupljamo dijelove za popravke kada se nešto pokvari, kako izmjenjujemo koordinate osjećamo kako se ujedinjujemo u solidarnosti. Vođeni smo etičkim i političkim pozivom i ne damo strahu da nas sputava. Zato sam ovdje, da se suprotstavim stroju smrti - rekla je zagrebačka pravnica i jedina Hrvatica u flotili.

Pogledajte cijeli video:

Pokretanje videa...

Morana Miljanović 11:35
Morana Miljanović | Video: 24sata Video

