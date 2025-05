VIDEO Hrvatska se divi junačini iz Kaštela: Ajmo pričat o ljudima s mudima! Heroj ulice. Čudesno!

Reagirao sam instinktivno i pomogao kolegama, tek nam je kratko rekao muškarac, inače vatrogasac iz Komiže, koji je spašavao tuđe automobile u požaru koji je zahvatio skladište Pevexa u Kaštel Sućurcu. Nije htio u medije, kaže kako je reagirao kao vatrogasac, iako nije bio u službi. Snimka herojskog čina kako razbija prozor automobila kako bi ga maknuo od požara proširila se i društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:36 Spašavanje automobila tijekom požara | Video: Čitatelj 24sata

Gusti crni dim nadvio u ponedjeljak nad Kaštel Sućurcem dok je vatra nemilosrdno gutala skladište. Mnogi su u panici uspjeli spasiti svoje aute, ali jedan je ostao parkiran ispred Pevexa. No naišao je heroj, inače vatrogasac koji taj dan nije radio i spasio je stvar.

'Kapa do poda, majstore!'

Stotine ljudi impresionirano je njegovim herojskim činom i snimkom koja se proširila društvenim mrežama.

- Umrićemo ka društvo kad nestane ovakvih likova, ovakvih budala, ovakvih ljudi s mozgom i mudima. Fala materi mu i komiži - napisao je jedan od komentara.

- Kapa do poda.

- Nažalost nije dobio ni pohvalu ni zahvalnost, vlasnik auta traži odgovornog za razbijeno staklo zbog naplate štete - dodao je drugi komentator.

- Bruce Willis, Dolph Lundgren.

- Svaka mu čast, spasio je nečiji auto, nije mislio na sebe i na to što se može dogoditi. Kapa do poda.

- Ma je li ovo pajdo uzeo kacigu i sikiru od vatrogasaca.

- Hvala Bogu da još ima ovakvih likova. Moj naklon.

- Svaka čast majstoru kako je bez razmišljanja drmnuo šajbu. Napravio je puno manju štetu nego bi nastala.

- Tip ga namjerno ostavi da dobi totalku od osiguranja, a ovaj ga zezne.

- Ljudi moji jel vi vidite što i ja? Civil sa vatrogasnoj kacigom na glavi spašava auto a vatrogasci stoje, čekaju i gledaju ga?

I onda im on vraća kacigu kad su mu na kraju došli pomoć. Koja komedija. Bravo za frajera, a ovim, ponavljam ovim(ne svim) vatrogascima veliki minus. Oni su ti koji su to morali napravit a ne još su dali opremu civilu da on spašava auto!

- Jedan od rijetkih koji odmah ne vuku mobitel iz džepa.

- Svaka čast. Takvi ljudi nam trebaju u svakom danu.

- Bravo ti si heroj.

- Svaka čast, gospodinu kapa do poda.

- Respekt. Dokaz da plašt ne nose svi junaci.

- Ne vrijedi puno, ali možda nekom vrijedi sve. Bravo!

- Veliki gospodin!

Podsjetimo, požar je izbio u ponedjeljak u popodnevnim satima, a na teren su poslane vatrogasne snage Operativnog područja Kaštela i Solin, te DVD-ovi Split i Slatine. S buktinjom se borilo 60 vatrogasaca s 25 vozila, jedan od vatrogasca zadobio je manje opekotine.

Vatrena stihija zahvatila je skladišni prostor, nije se proširila i na prodajni prostor...