VIDEO Hrvatske ceste objavile spektakularnu snimku: Evo kako je tekla gradnja mosta

MOST CETINA IZNAD OMIŠA

Foto: Screenshot/Hrvatske ceste

Most je dugačak 215 metara, no samo 150 metara je vidljivo iznad kanjona, dok je ostatak mosta ‘skriven’ u tunelima. Nakon mjeseci spekuliranja zbog nejednakih krakova, most je napokon spojen

Nakon više godina planiranja i izgradnje, most preko kanjona rijeke Cetine u Omišu u četvrtak je službeno spojen na svečanoj ceremoniji na kojoj je prisustvovao državni vrh na čelu s Andrejom Plenkovićem. Most je izgrađen na visini od 70 metara, dugačak je 215 metara, a radi se o jednom od najzahtjevnijih građevinskih pothvata u Hrvatskoj u više od 30 godina. Dugačak je 215 metara, no samo 150 metara je vidljivo iznad kanjona, dok je ostatak mosta ‘skriven’ u tunelima. U tunelima se most zapravo i gradi, odnosno zavaruje, a potom se zavarena konstrukcija potiskuje van. Kad je nastao cirkus oko omiškog mosta nedostajao je još jedan segment od njih ukupno 18 i bio je duljine je 12 metara. Foto: Matko Begovic/PIXSELL A upravo to pokazuju i snimke 'iza scena' gradnje ovog spektakularnog mosta koje su objavile Hrvatske ceste. Na snimkama se može vidjeti proces miniranja tunela iz kojeg kreću dva kraka mosta koja su jutros spojena u jednu cjelinu iznad rijeke Cetine. POGLEDAJTE VIDEO: Najčitaniji članci