Vozili su se priljubljeni uz moj auto, malo uz moj lijevi bok ili skroz blizu zadnjeg kraja. Uplašila sam se, najviše za djecu jer ih je bio pun automobil, priča nam čitateljica iz Imotskog.

Na snimci se vidi kako joj automobil, na kojem se ispočetka ne vidi da je policijski, jer nema upaljene rotirke, vozi jako blizu.

U jednom trenutku vozi i krivom stranom ceste.

Video je snimila u naselju Grubine u subotu, kad se vraćala s dječjeg rođendana.

'Nisam ni znala da je policija dok nisu upalili rotirke'

Čitateljica kaže kako se policijski automobil tako vozio gotovo tri kilometra.

- Užasno neugodna situacija. Mislila sam, koji je ovo luđak, pa ubit će me! Auto je bio pun djece, najviše sam se za njih bojala. Bilo je jako ružno. Po tom mraku morala sam paziti na sve ispred sebe i još na njega iza, da se ne zabije - ispričala nam je.

Tvrdi da se više puta pokušala maknuti u desnu stranu kako bi je automobil mogao zaobići.

- Nisam ni znala da je to policija dok vozač nije upalio rotirke. Čim je to učinio, zaustavila sam se. Pomislila sam jesam li nešto pogrešno napravila, da mi možda svjetla ne rade. No oni su samo projurili kraj mene - rekla nam je čitateljica.

- Djeca su počela paničariti, jako smo se uplašili. Od svjetla koja su me ometala, jer su mi stvarno bili blizu, nisam vidjela koliko ih je bilo u automobilu. Izgledalo mi je kao da pokazuju da su najmoćniji - dodala je.

Policija: Sve po zakonu

Kontaktirali smo policiju. Odgovorili su nam da je sve po zakonu i pozvali se na članak koji se odnosi na vozila pod pratnjom?!

- Vezano za Vaš upit, možemo Vas obavijestiti da su jučer policijski službenici obavljali policijske poslove, te su u konkretnom događaju postupali sukladno čl. 148. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i svojim postupanjem nisu nikoga ugrozili - odgovorili su nam pozivajući se na članak koji se odnosi na vozila pod pratnjom.

Na snimci se ne vidi da je to pratnja, ne vidi se ni vozilo kojeg navodno policijski auto prati.

Ono što se vidi je policijski automobil koji na trenutke jako blizu vozi, prelazi na suprotnu stranu, a onda nakon nekog vremena pali rotirke i zaobilazi automobil koji je vozila čitateljica.

Članak 148., regulira stvari vezane za vozila pod pratnjom, dok je u članku 149. Zakona o sigurnosti prometa na cestama definirano koje se odredbe zakona ne odnose na vozila hitne službe, sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, policije...

Pa u zakonu piše, citiramo 'kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, zabrani pretjecanja, prelaženju iz trake u traku.

Na snimci se vidi da policijski automobil vozi opasno blizu automobila čitateljice, prelazi u drugu traku i to sve bez upaljenih zvučnih ili svjetlosnih signala. U Zakonu piše i da građani moraju omogućiti vozilima iz članka 149. prolaz.

Pješaci su se dužni skloniti, a druga vozila propustiti ih ili se zaustaviti dok ne prođu, na način da se vozila u desnoj prometnoj traci pomiču u desno, a u lijevoj u lijevo.

Kazna za vozače koji to ne učine je 500 kuna.