VIDEO Interventna policija jurila u Gajnice: 'Pucao je rakete, bilo nas je strah. Plakalo je dijete'

Probudio nas je glasan pucanj. Dijete nam je plakalo od buke. Čudili smo se kad smo vidjeli što se događa, ispričala nam je čitateljica o intervenciji u zagrebačkim Gajnicama u utorak navečer.

Pokretanje videa... 03:08 Interventna policija jurila u Gajnice: 'Pucao je rakete, bilo nas je strah. Plakalo je dijete' | Video: 24sata Video

- Sve je bilo puno policije. On je pucao tu raketu, čak i kad je interventna stigla. Bilo nas je strah da će zapaliti sve oko sebe. Tuđe stanove. Vikao je, sve je uznemirio - dodala je naša čitateljica.

Kako neslužbeno doznajemo, uznemireni građanin iz stana je pucao iz zračne puške te ispaljivao pirotehnička sredstva. Policija je na teren stigla kako bi spriječila da se dogodi nešto gore. Čovjek je zbrinut i na liječenju.

Na teren su stigli i vatrogasci koji su se vratili u stanicu kada su shvatili da ne trebaju sudjelovati u intervenciji. Poslali smo i službeni upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.