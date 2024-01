VIDEO Isplovio je najveći kruzer na svijetu: Ima 20 paluba, više od 40 restorana i sedam bazena

MIAMI, FLORIDA - Najveći kruzer na svijetu isplovio je iz luke Miami na Floridi na svoje prvo putovanje. 'Icon of the Seas' dugačak je 365 metara, ima 20 paluba, više od 40 barova, sedam bazena, šest vodenih tobogana, a može primiti do 7.600 putnika. Ekolozi upozoravaju da će brod koji ide na ukapljeni prirodni plin u zrak ispustiti ogromne količine štetnog metana. 'Prema našoj procjeni, korištenje LNG-a kao goriva za brodove emitira više od 120 posto više emisija stakleničkih plinova nego brodski dizel', rekao je Bryan Comer, direktor Morskog programa pri Međunarodnom vijeću za čisti prijevoz, a prenosi BBC. Ipak, glasnogovornik Royal Caribbeana rekao je da je 'Icon of the Seas' 24 posto energetski učinkovitiji nego što Međunarodna pomorska organizacija zahtijeva za moderne brodove. Također, tvrtka do 2035. u svoju flotu planira uvesti i brod s nula emisija.