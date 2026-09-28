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PUTNIKA IMA

VIDEO Ivan je 'uskočio' umjesto ZET-a i vozi ljude do bolnice: 'Pomoći ću koliko god treba'

Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava, poručio je za N1 Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel. On je odlučio priskočiti u pomoć građanima koji i trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a."Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice", rekao je.

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Ivan Kaspret VIDEO
Ivan Kaspret | Video: N1 Televizija
MOTIVACIJSKI GOVOR

VIDEO Sindikalni vođa poručio radnicima: 'Kleknemo li danas, klekli smo sljedećih 30 godina'

ZAGREB - Mumin Hodžić, predstavnik i pregovarač sindikata u podružnici Čistoća/Zagrebački holding, održao je u ponedjeljak motivacijski govor za radnike Čistoće. U jutarnjem obraćanju im je poručio da ne posustaju. 'Kleknemo li danas, klekli smo narednih 30 godina. Zatvorili smo budućnost djeci', rekao je Hodžić

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Radnici Čistoće u štrajku VIDEO
Radnici Čistoće u štrajku | Video: 24sata Video
DVA TRAMVAJA U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte jedina dva tramvaja koji voze u Zagrebu. Građani su skandirali vozačici

U cijelom Zagrebu trenutačno voze samo dva tramvaja: linije 17 i 11. Provozali smo se sedamnaesticom i snimili je na Trgu bana Jelačića. Zagrepčani su vozačici dobacivali: 'Svaka čast! Super ste! Hvala vam! Imate svoje mišljenje!' Jedanaesticu, kojom upravlja vozač, snimili smo u Maksimirskoj ulici.

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Linija 11 i 17 voze Zagrebom VIDEO
Linija 11 i 17 voze Zagrebom | Video: Luka Safundžić/24sata
PROMETNI KOLAPS

VIDEO Poslušajte što su sve rekli sindikalisti o štrajku u Zagrebu: 'Odaziv je velik'

Odaziv na štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) za sada je velik i za sada je samo jedan tramvaj izašao s okretišta, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić u ponedjeljak ujutro.

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Štrajk ZET-a i Čistoće VIDEO
Štrajk ZET-a i Čistoće | Video: Luka Safundžić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

Gledajte '240 sekundi 24sata': Zagreb u ponedjeljak čeka veliki kaos. Štrajk neće biti plaćen...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U ponedjeljak Zagreb čeka kaos. Nužni poslovi nisu dogovoreni pa se očekuje da iz ZET-a neće izaći niti jedno vozilo! Sindikati su na pregovore koji su propali došli s proširenom listom zahtjeva. Štrajk neće biti plaćen, a Grad Zagreb pokrenuo je i sudske postupke zbog zakonitosti štrajka. Najveće gužve očekuju se od 7 do 9 te od 15 do 17 sati. Tomašević poziva građane na zajednički prijevoz automobilima, a moli da se taksiji ostave bolesnima i starijima. Oko izgleda novog Maksimira oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ne podržavaju prijedlog i očekuju od kluba da poštuje želje navijača. Talijanski arhitekti najavili: Doći ćemo u Zagreb i predstaviti rad. Tomislavu Horvatinčiću određen je istražni zatvor, ali će ga zbog godina služiti u vlastitom domu! 24sata donosi sve o poduzetniku koji je u mladosti radio na izdavanju vozačkih dozvola.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SHOWRUN U ZAGREBU

VIDEO 24sata na Red Bullovom eventu! Pogledajte oktanski cirkus i impresivne vratolomije

Vukovarska ulica na kratko se pretvorila u pravu F1 stazu! Na RedBull Showrunu najveću pozornost privukao je legendarni David Coulthard u RB 7 bolidu iz 2011. kojeg je vozio Sebastian Vettel te izvodio popularne 'donutse'. Osim Coultharda, zagrebačku publiku očarali su driftovi Red Bull Drift Brothersa i Sam Sama koji su vozili BMW M4. Arunas Gibieža izvodio je trikove na dva kotača

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Održan Red Bull Showrun Zagreb VIDEO
Održan Red Bull Showrun Zagreb | Video: 24sata/Željko Lukunić/Pixsell

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