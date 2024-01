VIDEO Ivan Malenica o štrajku: 'Građani neće ispaštati, ali žao mi je. Spremni smo razgovarati'

ZAGREB - "Mi smo razgovarali prošle godine o cjelovitom rješenju, mi u ovom trenutku dovršavamo reformu sustava plaća za državne i javne službenike i to nam je u fokusu te spremni smo kad to završimo razgovarati sa sucima po pitanju cjelovitog rješenje", komentirao je ministar pravosuđa Ivan Malenica bijeli štrajk sudaca te dodao da su sucima ponudili materijalna prava koja dosad nisu imali, a tražili su. "Vidite da su odbili, žao mi je zbog toga, ali smo spremni i dalje razgovarati o jednom cjelovitom rješenju za plaće sudaca. Kada se uzmu ta materijalna prava koja nisu prije imali što uključuje božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, to je otprilike oko 115 eura neto povećanje mjesečno za suca i zajedno s onim povećanjem od prošle godine to nije mali iznos, ali opet smo spremni razgovarati", rekao je te dodao kako se nada da građani neće ispaštati.