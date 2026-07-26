VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj

Hrvatski vojni piloti s drugim zračnim snagama saveznika pomažu u gašenju požara u Francuskoj, objavio je MORH. Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u prva dva dana angažmana ostvarili su 72 leta, 13:30 sati naleta i izbacili 402 tone vode.

Pokretanje videa... VIDEO Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu 🇫🇷 u sklopu #rescEU misije u borbi s vatrenim stihijama! | Video: Ministarstvo obrane RH

Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, a jučer su prebačeni u područje Bordeauxa te područje Biscarrosse.

- Hvala našim pilotima što pomažu u najtežim situacijama i ponosno predstavljaju Hrvatsku - objavili su iz MORH-a. U noći s subote na nedjelju oko 55.000 ljudi evakuirano je u regiji Gironde, poznatoj po svojim vinogradima.

Šumski požari bukte diljem Europe protekli tjedan, ponajviše u Francuskoj i Španjolskoj, gdje je više od 330.000 ljudi evakuirano.

Francuska je najteže pogođena, s izgorjelom površinom od 42.000 hektara, što ovo čini jednim od najvećih šumskih požara još od Drugog svjetskog rata. Oko 98.000 hektara izgorjelo je diljem zemlje od početka godine.

Ukupno je više od 220.000 ljudi evakuirano na jugozapadu zemlje.