VIDEO Izgorjela terasa poznatog restorana u Zagrebu: 'Kažu da su uzrok požara lampice...'

S ponedjeljka na utorak je nešto iza ponoći izbio požar na terasi kafića Omni Experience Bar u Turininoj ulici u Zagrebu. Vatrogasci su dojavu primili u 00:40, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su terasu u plamenu.

Pokretanje videa... 00:31 Požar u Sopotu | Video: Čitatelj 24sata

Očevid je trajao i u jutarnjim satima. Stanari okolnih zgrada koje smo tamo zatekli, komentirali su cijelu situaciju među sobom, bacajući poglede prema policiji koja je osigurala trakama izgoreni objekt.

Zagreb: Noćas je u potpunosti izgorjela terasa kafića OMNI Experience Bar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

'Kažu da su uzrok lampice'

- Kažu da su to bile božićne lampice, pa kratki spoj pa da je tako došlo do požara. Možeš misliti. Nema to veze s lampicama - rekao je jedan od stanara zgrade preko puta one u kojoj se nalazi kafić koji se ranije zvao Torrente bar.

Drugi građani dodaju kako kafić sam po sebi nije bio sumnjiv s obzirom na goste koji dolazili. Tvrde da su se u njemu održavali kvizovi i da je bilo puno mladih te da se nikad ništa loše nije dogodilo u tom kafiću.

Podsjetimo, terasa površine oko 170 četvornih metara bila je potpuno zahvaćena vatrom, dok je unutrašnjost kafića ostala neoštećena. Požar je uspješno ugašen, a tijekom intervencije manje je oštećena stražnja strana fasade poslovnog prostora. Vatrogasci su otvorili i poslovne prostore iznad kafića, koje su zatekli ispunjene dimom, ali bez znakova vatre.