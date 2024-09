VIDEO 'Prvi sam čovjek koji je u Hrvatskoj dobio srce i bubreg u isto vrijeme. Ne bih preživio...'

Pozvali smo vas jer smo u zadnja 2 tjedna napravili 14 transplantacija, 3 multiorganske transplantacije. Kod jednog pacijenta srce i bubrega koja je prvi put učinjena u Hrvatskoj, a druga je bila jetre i srca, a treća bubreg i jetra, rekao je ravnatelj zagrebačkog KBC-a Ante Ćorušić. Dodao je da je za to trebao visok stupanj entuzijazma i organizacije svih koji sudjeluju u programu transplantacije organa te da se rijetko koja bolnica može pohvaliti da je u ovako kratkom vremenu napravila tri multiorganske transplantacije.

U isto vrijeme su radili i monoorganske transplantacije.

- Ponosni smo na naš transplantacijske timove i organizacije cijelu bolnice jer ovakav pothvat u tjedan dana se može napraviti samo u visoko organiziranim institucijama. Jedan dio djelatnika je prekinuo svoj godišnji odmor kako bi sudjelovali u transplantacijama. Pacijenti su dobro i stabilno. Napravili smo uspjeh na razini Hrvatske, ali i Europe. Svi pacijenti kojima su organi transplantirani bili su na listi Eurotransplanta - rekao je Ćorušić.

Pogledajte video: Prvi pacijent kojem su presadili srce i bubreg u isto vrijeme

Pokretanje videa... 03:17 Pacijent na kojem je napravljena transplantacija na KBC Rebru | Video: 24sata/Video

Dr. Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila u KBC-u Zagreb, rekao je da su se za zahvat transplantacije srca i bubrega pripremali u nekoliko navrata.

- Konačno kada su se poklopile sve okolnosti, kada smo našli prikladnog bolesnika, kada su se timovi kardiologa, kardiokirurga, nefrologa i urologa uspjeli dogovoriti oko nesporne indikacije, kada se našao zadovoljavajući donor, uslijedila je vrlo složena koordinacija, organizacija i na kraju tehnička izvedba u rukama kirurga - rekao je akademik Miličić.

Liječnici su otkrili i da se radi o pacijentu srednjih godina koji se trenutno oporavlja na jedinici za kardiologiju kojeg smo na kraju i posjetili.

Pacijent ima poruku: Živite s manje stresa

- Super se osjećam. Želim svima poručiti da stanu na kočnicu i počnu živjeti zdravije i s manje stresa jer nikad ne znaš kada će ti zdravlje otkazati. S tim da ja ni nisam živio tako nezdravo - rekao je pacijent.

Dodao je da se nakon ovakvih zahvata na oporavku provede od 45 do 60 dana te da misli da to i njega čeka.

- Imao sam infarkt, a još od prije bolesne bubrege. Infarkt je samo pogoršao moju situaciju i bez transplantacije jednog i drugog organa ne bih preživio. Hvala liječnicima i svaka im čast, predivni su kao i svo ostalo osoblje ovdje, dobio sam priliku za novi život. Od srca im još jedno veliko hvala - rekao je muškarac.

Akademik Miličić izijestio je i o drugim transplantacijama.

- Drugi uspjeh je simultana transplantacija srca i jetre koja nije prva u našem KBC-u, već imamo s tim iskustva. To je vrlo složen kirurški, organizacijski i medicinski pothvat koji je i ovoga puta uspio. Riječ je o bolesniku koji je bolovao od nasljedne amiloidoze, od bolesti nakupljanja koja uništava strukturu i funkciju srca. Uzrok te bolesti je proizvodnja patološkog amiloida u jetri. Prema tome, ako se presadi srce, a nije zbrinut izvor bolesti, a to je jetra, onda bolesnik nije izliječen. Transplantacijom srca i jetre je ta bolest kod pacijenta zaustavljena. On se liječi u Klinici za kardiologiju te se dobro oporavlja kao i onaj prethodni - rekao je Miličić.

Na presici je govorio i predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb, dr. Hrvoje Gašparović.

- Važno je da javnosti uspijemo prikazati koliko je hrvatski transplantacijski program zapravo odličan na svjetskoj razini. U Hrvatskoj je prošle godine napravljeno 48 transplantacija srca, što čini 12 transplantacija srca na milijun stanovnika. Usporedbe radi, u Njemačkoj se napravi 3.5. Uspješnost našeg transplantacijskog programa se godinama prati i on raste. Srce je organ koji ima najuži vremenski okvir kojeg je potrebno napraviti transplantaciju. To iznosi otprilike od četiri do četiri i pol sata. To znači da od trenutka kada se u bolnici u kojoj se donorsko srce uzima pa do trenutka kada se kod nas u KBC-u ponovno pokrene srce, ne smije proći dulje od četiri sata. Često se na sam transport gubi više od 2 sata i zato koristimo sve što nam je na raspolaganju - i helikoptere i avione i kamione... Jedino još podmornicu nismo koristili - našalio se predstojnik. Tvrdi da je to iznimno važno s obzirom na to da, kada se radi o multiorganskim transplantacijama, postoji još jedan tim koji sudjeluje u tome, a to su četiri operacijska tima koja rade paralelno i koja je potrebno koordinirati i organizirati.

Zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb - Rebro | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Teško je u jednoj i pol rečenici objasniti koliko je to kompleksan zahvat te koliko je to logistički velik izazov. Srce ide prvo, a nakon toga idu jetra ili bubreg jer bez hemodinamske stabilnosti koju nudi srce nije zapravo ni moguće nastaviti operacijski zahvat. Ponosni smo na sve ovo jer u Europi je do 2022. bilo ukupno napravljeno 20 transplantacija srca i jetre. Ovo što smo mi napravili pokazuje na zrelost našeg transplantacijskog programa - rekao je Gašparović.