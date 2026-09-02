VIDEO Jel' moguće? Završila na krovu na tračnicama u Zagrebu. Evo koliko je promila napuhala!

Zagrebačka policija zaustavila je vozačicu (34) nakon što je u ponedjeljak navečer na Aveniji Marina Držića izazvala prometnu nesreću i završila na krovu automobila. Prilikom skretanja iz srednje u lijevu prometnu traku naletjela je na rubni kamen, sletjela s kolnika i prevrnula vozilo, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata Video

Alkotestom je utvrđeno da je imala čak 3,01 promila alkohola u organizmu, a za volanom je bila iako joj je vozačka dozvola poništena i oduzeta jer nije obavila izvanredni liječnički pregled. Policija navodi i da je riječ o ponavljačici najtežih prometnih prekršaja.

Foto: Čitatelj 24sata

Vozačica je uhićena i dovedena na prekršajni sud, koji ju je proglasio krivom. Kažnjena je s 3640 eura novčane kazne te joj je na tri mjeseca zabranjeno upravljati vozilima B kategorije.