Vozačica je uhićena i dovedena na prekršajni sud, koji ju je proglasio krivom. Kažnjena je s 3640 eura novčane kazne te joj je na tri mjeseca zabranjeno upravljati vozilima B kategorije
VIDEO Jel' moguće? Završila na krovu na tračnicama u Zagrebu. Evo koliko je promila napuhala!
Zagrebačka policija zaustavila je vozačicu (34) nakon što je u ponedjeljak navečer na Aveniji Marina Držića izazvala prometnu nesreću i završila na krovu automobila. Prilikom skretanja iz srednje u lijevu prometnu traku naletjela je na rubni kamen, sletjela s kolnika i prevrnula vozilo, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.
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Alkotestom je utvrđeno da je imala čak 3,01 promila alkohola u organizmu, a za volanom je bila iako joj je vozačka dozvola poništena i oduzeta jer nije obavila izvanredni liječnički pregled. Policija navodi i da je riječ o ponavljačici najtežih prometnih prekršaja.
Vozačica je uhićena i dovedena na prekršajni sud, koji ju je proglasio krivom. Kažnjena je s 3640 eura novčane kazne te joj je na tri mjeseca zabranjeno upravljati vozilima B kategorije.
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