VIDEO Jemenski Huti u Crvenom moru oteli britanski brod

CRVENO MORE - Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vidi kako jemenski Huti, pobunjenici koje podržava Iran, navodno helikopterom slijeću na teretni brod u Crvenom moru i zarobljavaju ga. Na snimci se vide naoružani ljudi kako silaze iz helikoptera i otimaju Galaxy Leader u južnom Crvenom moru. Huti tvrde da je brod povezan s Izraelom. Međutim, Izrael kaže da je bio u britanskom vlasništvu, a njime su upravljali Japanci. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu tvrdi da je ovo čin iranskog terorizma. Huti su dio regionalnog saveza koji je povezan s Iranom, a koji također uključuje Hamas i libanonski Hezbolah, iako nema dokaza da je Teheran jučer naredio zapljenu broda. Huti su za vikend ponovno upozorili da će ciljati "sve brodove" povezane s Izraelom. Jahja Sarea, njihov vojni glasnogovornik, na Twitteru je rekao kako je to odgovor na "izraelsko-američku agresiju" te da to podrazumijeva brodove koji plove pod izraelskom zastavom ili njima upravljaju izraelske tvrtke. Sarea je pozvao države da ne dopuste svojim državljanima da rade na tim brodovima, kao i da prekinu surađivati s njima.