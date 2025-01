VIDEO Još jedna rampa trajekta završila u moru: Pukla je zbog jakog vjetra i snažnih valova

Jadrolinijini trajekti ponovno imaju problema s rampama, no današnji incident na trajektu Korčula u Rijeci bio je nešto drugačiji od onih zabilježenih ranije. Nevrijeme s jugom i visokim valovima oštetilo je rampu dok je bila u horizontalnom položaju, zbog čega je dio rampe završio u moru, piše Dalmacija Danas.

- Trajekt Korčula je u remontu, nalazi se na vanjskom vezu škvera Viktor Lenac. Rampa je bila spuštena, u horizontalnom položaju dok su se izvodili radovi zbog remonta. No, uslijed olujnog juga koje ja zahvatilo Kvarner, dogodio se nalet velikog vala koji je prošao ispod rampe zbog čega je došlo do puknuća i pada rampe u more. U tijeku je sanacija dijela koji je popustio pod udarom vala i dok traje popravak oštećenog dijela, rampa se ne može podignuti - rekla je glasnogovornica Jadrolinije Marija Zaputović Mavrinac.

Istaknula je kako nije bilo ugroze za zaposlenike.