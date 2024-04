VIDEO Jugo otežava gašenje kraj Grebaštice: 'Nepristupačan je teren, ondje smo do daljnjeg'

Aktivno i dalje radimo na požarištu. Maloprije su otišla dva kanadera napuniti gorivo i trenutno gase dva Air-Tractora. Područje koje gori je jako veliko, radi se od 450 hektara nepristupačnog terena, šume i makije koje je teško pokriti, rekao nam je zapovjednik JVP Šibenik Volimir Milošević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Širi se šumski požar kraj Šibenika | Video: 24sata/Goran Šimić/Pixsell

Loše vrijeme otežava im posao. Vjetar je, kažu vatrogasci, tijekom noći stalno mijenjao smjer. Sad pojačava jugo te posebno paze na nekoliko točaka gdje bi se vatra mogla obnoviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Daleko je to od naseljenih mjesta pa objekti nisu ugroženi. Nema minski sumnjivog terena. Zasad je ondje 50 vatrogasaca s 25 vozila i ostajemo do daljnjeg - dodao je Milošević.

Foto: Goran Šimić

'Divim se tim ljudima'

U akciji gašenja tijekom noći je bio i poznati šibenski aktivist Goran Šimić. Na svom Facebook profilu podijelio je video na kojem se vidi koliko su teški uvjeti u kojima vatrogasci rade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Požar kraj Šibenika | Video: 24sata / Goran Šimić

- Neman baš riči kojima bi opisa koliko se divin DVD ekipama naše županije. Provea san večer sa DVD Bilice , uspeja se s njima na vrh brda s naprtnjačama punim vode (jedva). Stvarno se divim tim ljudima. Satra san se od umora po tin brdima i kad san skužija da više neman šta, mora san se uspet opet na brdo i nać put do motora doli u Konobi. Po noći, sam s mobitelom... nije svejedno... Ali oni su i dalje tamo i ko zna do kada, ko zna jesu uopće sad i plaćeni za to, a i ako jesu, premalo su plaćeni... svi oni! Buden li ikad u situaciji da nešto mogu, njima ću dat šta zaslužuju, jer ti ljudi su jebeno čudo... Ja, glupi civil, oni 100 puta gledaju disan i jel sve ok... ja sad kući u toplom, oni gladni, žedni, satrani i još je ledeno - napisao je Šimić.