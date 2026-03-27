VIDEO Jurčić o posljedicama rata u Iranu i mjerama koje uvodi Plenkvićeva Vlada

Profesor i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a te komentirao ekonomske posljedice rata u Iranu i rekao kako vjerojatno neće stvoriti globalnu nestašicu nafte kratkoročno, ali će održavati više cijene pri čemu je ključan rok trajanja napetosti. Što se Hrvatske i izjave premijera Plenkovića da se radi o krizi generacije tiče, Jurčić kaže da to za nas nije ništa novo te da još od socijalizma traje permanentna kriza, donose se programi ekonomske destabilizacije te mjere poput vožnje par nepar. Pravi je problem, kaže, ono što se uči na prvoj godini ekonomije – da je inflacija simptom "bolesti” gospodarstva, a Hrvatska stalno gasi posljedice raznim mjerama te ne rješava uzroke poput niske produktivnosti, slabe industrijske baze i manjka kvalitetnih radnih mjesta što generira iseljavanje.

Za premijera Plenkovića koji je poznat upravo suprotno, kao dedramatizator, i tvrdi da ga kolege iz Europe zovu i pitaju kako je njegova Vlada uspjela donijeti mjere tako brzo, Jurčić kaže da je pravo pitanje zašto neki ne moraju raditi što i on.

- Europske zemlje se pitaju Plenkovića kako je on to napravio. Možda da pitaju zašto je to napravio jer oni to neće raditi i ne trebaju raditi. Ne trebaju raditi zato što njihovi građani imaju velike plaće . Ono što treba reći za Plenkovića je da je super komunikator. Po njegovim raspravama se mogu pisati udžbenici. To je jedno. Drugo, on je je možda politika kao umijeće mogućega, ali u kratkom roku. Treće radi s onim što ima jer ne ovisi sve o premijeru, ovisi o ministrima, a ovisi najviše o institucijama i je li država izgradila institucije koje se bave različitim problemima.