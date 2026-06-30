VIDEO Jutarnji pljusak šokirao Zagrepčane: 'Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali nije tako...'

Hrvatska se već nekoliko tjedana bori s visokim temperaturama, Zagrepčane je rano ujutro iznenadio kratkotrajni pljusak. Mali kišni oblak nakratko je prešao preko dijela grada i donio kišu.

Oborina je trajala kratko, minutu ili dvije, a nakratko je rashladila zrak, osobito nakon dana obilježenih sparinom.

- Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je istovario dirljivu količinu kapljica na naše gredice! Trajalo je tek minutu-dvije, puno kraće od radosti koju je ostavio za sobom - napisali su.