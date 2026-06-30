Video kratkog pljuska objavio je Botanički vrt u Zagrebu. Kiša je trajala par minuta...
'DEBELI OBLAK'
VIDEO Jutarnji pljusak šokirao Zagrepčane: 'Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali nije tako...'
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Hrvatska se već nekoliko tjedana bori s visokim temperaturama, Zagrepčane je rano ujutro iznenadio kratkotrajni pljusak. Mali kišni oblak nakratko je prešao preko dijela grada i donio kišu.
Oborina je trajala kratko, minutu ili dvije, a nakratko je rashladila zrak, osobito nakon dana obilježenih sparinom.
- Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je istovario dirljivu količinu kapljica na naše gredice! Trajalo je tek minutu-dvije, puno kraće od radosti koju je ostavio za sobom - napisali su.
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