Cijev je rano jutros, prije 6 sati, pukla u Selskoj ulici kod broja 173.

Voda je tekla satima, dio Trešnjevke bio je odsječen od ostatka grada. Promet je bio obustavljen, a poplavljen je bio dio Selske i Grobnička ulica. Na mjestu puknuća cijevi, u Selskoj 173, na sredini ceste vidi se ogromna rupa.

Razgovarali smo s Ankom Roter, koja živi u Selskoj ulici 171.

- Probudila sam se oko 7 sati na poziv susjede, koja mi je rekla da je vani nešto strašno, da smo svi pod vodom. Kada sam otvorila prozor, bila sam šokirana, moje dvorište je bilo jezero, susjedovo isto. Na cesti su plivali komadi asfalta, ovdje je bio vodoskok koji je bio nekoliko metara u zrak. To je bila bujica. Ja sam se odmah sjetila Gunje kada sam to vidjela. Navodno je susjeda već zvala vatrogasce oko pola 6, a druga susjeda kaže da je ih je zvala oko 5 ujutro. Vatrogascima svaka čast, meni su pomogli jako, ispumpali su mi vodu iz podruma jako brzo, to su bili dečki iz DVD Trešnjevka. Sanacija je počela kada je prestala voda divljat, to je bilo nekih 10 minuta prije 8 sati - rekla je Anka.

Provela nas je i kroz svoje dvorište, koje je cijelo bilo pod vodom.

- Da ste stajali tu u dvorištu, voda bi vas odnijela. Sreća je što voda nije ušla u kuću, ali u podrumu je bilo metar i pol vode. Još ne znamo kolika je šteta nastala u podrumu, jer smo dolje imali i građevinskog materijala. Mi smo nastradali i u potresu, imamo žutu naljepnicu - rekla je dok je pokazivala podrum koji je pun vlage i blata.

Ne očekuje pomoć od grada.

- To je dva sata divljala voda, to je šumilo kao da ste u pola Drave ili neke rijeke, grozno je bilo. U šoku sam. Ne znam hoće li nam grad pomoći, kada je bio potres mi smo uredno predali sve papire, ali još ništa nismo dobili. Zato ni sada ne očekujem ništa, iako plaćam porez u ovoj državi, ne vjerujem da će mi netko pomoći - rekla je.

Dodala je da je kuća stara i da su u kući na vlastitu odgovornost jer nije pogodna za stanovanje te da su morali potrošiti mnogo novca kako bi ju mogli prilagoditi za život.

- Sva sreća da smo malo na povišenom položaju pa voda nije ušla u kuću - zaključila je i dodala da joj je dvorište sasvim uništeno, kao i rajčice te ostalo povrće koje je imala posađeno.

Voda se doslovno kao rijeka slijevala u podrum

Nastradala je i Kuća za mlade Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Selskoj cesti 165.

- Izgledalo je grozno, praktički metar vode je bio u kući za mlade. Poplavio je kompletan podrum u kojem su vešeraj, spremnik tople vode, prostorije za slobodne aktivnosti mladih, njihove osobne stvari... Još je i početak akademske godine tako da ovih dana useljavaju i novi stanari. Nama se voda doslovno u rijeci slijevala u podrum. Korisnici sada vani suše stvari pa ćemo organizirati da se to sve opere u praonici - rekla nam je časna sestra iz Kuće za mlade.

Pokazala je i do kuda je voda došla u podrumu te je napomenula kako je zasad nemoguće procijeniti štetu.

Bilo je kao 1964., kada se Sava izlila u Zagrebu

- Stravično je bilo, kao 1964., kada je se Sava izlila u Zagrebu. Mi smo oko 6 sati primijetili, a voda je zatvorena tek oko 8 sati. Svi smo se prepali. Ljudima je u kuće ušlo, u podrume. U šoku smo - rekla je Božica Škorak, čija je kuća isto nastradala u poplavi.