VIDEO Kakva scena u Zagrebu: 'Jeleni su čak prelazili po zebri'

Dok je većina Zagrepčana jutros kretala na posao, borila se s kavama i vrtjela uobičajene ponedjeljačke misli, stanovnici Gornjeg Prekrižja doživjeli su trenutno buđenje. Umjesto klasične kolone automobila, na cesti su ih presreli njihovi susjedi, jeleni lopatari.

Prolaznici su snimili krdo veličanstvenih mužjaka kako nonšalantno šeću nogostupom i kolnikom, tik uz ograde obiteljskih kuća. Iako su životinje u početku mirno promatrale automobile, dolazak većeg broja ljudi i vozila natjerao ih je na bijeg.lenilo obilježio je ovo jutro kao najimpresivniji trenutak.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidiš rogove kako izviruju iz grmlja i misliš da ti se pričinjava. Ljudi su usporavali, stajali i čekali da se društvo makne - rekao nam je čitatelj.

Jedan je mužjak elegantnim skokom preletio preko živice i šikare, dok su ostali pratili njegov tempo i ostavili iza sebe zatečene vozače s mobitelima u rukama.