VOZAČI TRLJALI OČI

VIDEO Kakva scena u Zagrebu: 'Jeleni su čak prelazili po zebri'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kakva scena u Zagrebu: 'Jeleni su čak prelazili po zebri'
Foto: Čitatelj 24sata

Prolaznici su snimili krdo veličanstvenih mužjaka kako nonšalantno šeću nogostupom i kolnikom, tik uz ograde obiteljskih kuća

Dok je većina Zagrepčana jutros kretala na posao, borila se s kavama i vrtjela uobičajene ponedjeljačke misli, stanovnici Gornjeg Prekrižja doživjeli su trenutno buđenje. Umjesto klasične kolone automobila, na cesti su ih presreli njihovi susjedi, jeleni lopatari. 

Jeleni u Gornjem Prekrižju 00:49
Jeleni u Gornjem Prekrižju | Video: 24sata Video

Prolaznici su snimili krdo veličanstvenih mužjaka kako nonšalantno šeću nogostupom i kolnikom, tik uz ograde obiteljskih kuća. Iako su životinje u početku mirno promatrale automobile, dolazak većeg broja ljudi i vozila natjerao ih je na bijeg.lenilo obilježio je ovo jutro kao najimpresivniji trenutak.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidiš rogove kako izviruju iz grmlja i misliš da ti se pričinjava. Ljudi su usporavali, stajali i čekali da se društvo makne - rekao nam je čitatelj. 

JOŠ JEDAN JELEN U ŠESTINAMA FOTO Iznenađenje u Šestinama: 'Došao je u dvorište, ma htio nam je poželjeti dobro jutro'
FOTO Iznenađenje u Šestinama: 'Došao je u dvorište, ma htio nam je poželjeti dobro jutro'

Jedan je mužjak elegantnim skokom preletio preko živice i šikare, dok su ostali pratili njegov tempo i ostavili iza sebe zatečene vozače s mobitelima u rukama.

