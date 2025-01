VIDEO Kakva zimska idila! Snijeg zabijelio New Orleans: 'Ovo još nikad nisam vidio...'

NISU SVI ODUŠEVLJENI...

VIDEO Prosvjed protiv Donalda Trumpa u New Yorku. Skandirali parole: 'Imperijalizam će pasti!' NEW YORK: Nekoliko stotina stanovnika New Yorka prosvjedovalo je u ponedjeljak protiv novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Prosvjednici su skandirali "Ciglu po ciglu, zid po zid, imperijalizam će pasti". Organizatori prosvjeda poručuju kako su se okupili jer zahtijevaju budućnost u kojoj su potrebe naroda ispred interesa bogatih elita... Nezadovoljni su potezima koje je Trump najavio i njegovom politikom prema Izraelu...

