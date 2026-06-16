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ŠUMSKI POŽAR

VIDEO Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja'

SAD - Veliki šumski požari zahvatili su dijelove okruga Riverside u Kaliforniji, a snimke iz zraka pokazuju vatrenu liniju koja se tijekom noći širila uz prometnice i naseljena područja. Na snimkama nastalim 15. lipnja vide se 'plameni jezici' koji gutaju raslinje, gust dim te vozila koja prolaze cestom u neposrednoj blizini požara. U gašenju sudjeluju i helikopteri, a jedan od njih iz zraka ispušta vodu na požarište. Zbog širenja vatre pokrenute su evakuacije, dok vatrogasne službe nastavljaju borbu s požarom. Detalji o uzroku požara, mogućim ozlijeđenima i razmjerima štete zasad nisu objavljeni.

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Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja' VIDEO
Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja' | Video: 24sata/Reuters
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše: 'Prije EP 2016. je bila najlošija atmosfera...'

Ante Miše novi je gost podcasta 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Našem voditelju Tomislavu Gabeliću otkrio je što se događalo prije EP-a 2016. godine. Pogledajte podcast na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše: 'Prije Europskog prvenstva 2016. je bila najlošija atmosfera' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
REPREZENTACIJA U DALLASU

VIDEO Vatreni odjurili u hotel, samo jedan igrač pozdravio navijače: Sve je puno policije

Hrvatski reprezentativci stigli su u Dallas, u hotel W, ispred kojeg ih je dočekala manja skupina navijača. 'Vatreni' su odmah pojurili u hotel, samo je Andrej Kramarić mahnuo okupljenima, dok je izbornik Zlatko Dalić pozirao s navijačima za fotku. Ispred hotela prisutne su jake policijske snage, policajaca je bilo, čini se, više nego navijača...

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Hrvatski reprezenataivci stigli u Dallas VIDEO
Hrvatski reprezenataivci stigli u Dallas | Video: 24sata/pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pronašli i četvrtu žrtvu tragedije u Splitskim vratima. Trump objavio dogovor s Iranom. Ubojici iz Drniša pritvor produljen za još dva mjeseca. Profesorica u Zadru slala neprimjerene poruke učeniku, istražuje je i DORH. Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Djeca stranih radnika bez besplatnog zdravstva. John Malkovich osvojio ekipu na snimanju hit spota. Dalić za Englesku sprema bunker: Vatreni putuju u Dallas.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Dallas, evo nas! Hrvatska uskoro u avionu, a Dalić ima formulu za Engleze

ALEXANDRIA - I, krećemo! Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening i oko 21.30 po hrvatskom vremenu kreće u Dallas. Nakon dolaska u Texas, "vatreni" će odraditi još jedan trening. Izbornik Zlatko Dalić protiv Engleske želi "nakrcati" vezni red kvalitetnim igračima, a tko bi mogao istrčati u prvih 11 zna reporter 24sata, Hrvoje Tironi, koji sve prati iz kampa reprezentacije

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NEMA LABAVO

VIDEO Zadnje 'glancanje' forme prije leta u Dallas. Pogledajte kako su 'vatreni' trenirali...

ALEXANDRIA - Hrvatska reprezentacija odradila je zadnji trening prije leta u Dallas (oko 21.30 po hrvatskom vremenu) gdje ju očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu i sraz s Engleskom. U Alexandriji je sunce, ali ima i vjetra, no na sve su to "vatreni" navikli ovih dana. Na treningu su odrađene finese pred put i sve je spremno za spektakl protiv "tri lava"

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Trening 'vatrenih' prije odlaska u Dallas VIDEO
Trening 'vatrenih' prije odlaska u Dallas | Video: Hrvoje Tironi/24sata

OSTALO

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