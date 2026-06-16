VIDEO Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja'

NEMA LABAVO

VIDEO Zadnje 'glancanje' forme prije leta u Dallas. Pogledajte kako su 'vatreni' trenirali... ALEXANDRIA - Hrvatska reprezentacija odradila je zadnji trening prije leta u Dallas (oko 21.30 po hrvatskom vremenu) gdje ju očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu i sraz s Engleskom. U Alexandriji je sunce, ali ima i vjetra, no na sve su to "vatreni" navikli ovih dana. Na treningu su odrađene finese pred put i sve je spremno za spektakl protiv "tri lava"

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