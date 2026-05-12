VIDEO Kamion se prevrnuo na A3: 'Pet sati čekamo u koloni. Sramota. Počeli su ga micati'

VELIKA PROMJENA VREMENA

VIDEO Ledena tuča na autocesti A1! Ovo su scene kod Perušića U Hrvatsku je stigla velika promjena vremena. Jako nevrijeme zahvatilo je oko podneva Zagreb i okolicu, vatrogasci druge nadležne službe imale su pune ruke posla... Zbog nagle promjene vremena problema ima u cestovnom prometu. U gorju pada snijeg, zbog velike količine kiše na pojedinim cestama vozi se otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Krčkom mostu, javljaju iz HAK-a... Čitatelj nam je poslao snimku s autoceste A1, od Perušića prema Zagrebu. Pada jaka tuča, iz HAK-a pozivaju vozače na oprez...

