VIDEO Kanaderi u akciji: Ugasili požar koji je prijetio kod Rtine
U Radašinovcima je izgorilo 150×100 m suhe trave i niskog raslinja, a vatra je zahvatila i dva maslinika
Kanaderi su i u utorak popodne opet gasili požare u Dalmaciji. Dva su oko 16 sati bila angažirana u Radašinovcima u Zadarskoj županiji te su ih kasnije preusmjerili na požarište kod Rtine, objavili su iz MORH-a na X-u, a potom dodali i kako je jedan preusmjeren na požarište Miočići.
POGLEDAJTE VIDEO
- Ugašen je u roku pola sata vrlo brzom intervencijom dvaju kanadera - kazao nam je naš čitatelj koji je snimio kanadere u intervenciji.
Na požarištu Radašinovci u Zadarskoj županiji angažirana su dva #Canadair— MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 19, 2025
CL-415❗️ pic.twitter.com/dfkzZTscdw
- Upravo sada, Rtina Miočići kod Zadra, doslovno u zadnji tren pred kućama su se pojavili kanaderi - kazao je drugi čitatelj.
Požari su izbili u Radašinovcima i Rtini, a brzom su reakcijom vatrogasaca stavljeni su pod kontrolu, piše Zadarski list. Kako im kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić, u gašenju požara u Radašinovcima sudjelovala su i dva kanadera, koji su kasnije prebačeni u Rtinu. U Radašinovcima je izgorjelo 150×100 m suhe trave i niskog raslinja, a vatra je zahvatila i dva maslinika.