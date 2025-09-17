VIDEO Kao ratovi zvijezda. Izrael će laserima rušiti rakete

Izraelsko ministarstvo obrane i izraelska tvrtka za obrambenu tehnologiju Rafael Advanced Defense Systems Ltd., službeno su predstavili 'Iron Beam', sustav protuzračne obrane s usmjerenom energijom. Laser je namijenjen za uništavanje raketa kratkog dometa, kojima Hamas dugo gađa Izrael.

Ima domet do deset kilometara, nadopunjujući sustav Iron Dome, koji je dizajniran za presretanje projektila lansiranih s veće udaljenosti. Osim toga, sustav može presretati i bespilotne letjelice (UAV-ove; dronove) po cijeni od tri američka dolara po presretanju. Iron Beam činit će peti element izraelskog integriranog proturaketnog obrambenog sustava, uz Arrow 2, Arrow 3, David's Sling i Iron Dome.

Kako funkcionira

Iron Beam koristi vlaknasti laser za generiranje laserske zrake kojom uništava ciljeve u zraku. Bilo da djeluje kao samostalan sustav ili u kombinaciji s vanjskim sustavima za navođenje u sklopu protuzračne obrane, prijetnja se detektira nadzornim sustavom i prati putem platformi na vozilima kako bi se mogla napasti.

Problem kod laserskog oružja jest što gustoća zraka raspršuje energiju laserske zrake, a veće zrake nailaze na više atmosferskih smetnji. Rješenje koje nudi Iron Beam je ispaljivanje stotina malih zraka veličine kovanice prema cilju, koje pojedinačno manje pate od raspršenja. Kada se putem teleskopske refleksije utvrdi da je zraka pogodila cilj, dodatne se zrake usmjeravaju na isto mjesto kako bi se koncentrirala energija sve dok cilj ne bude uništen.

Iako službeni podaci nisu dostupni, izvješće iz 2020. navodi da se smatralo kako Iron Beam ima maksimalni učinkoviti domet do 7 km i može uništiti projektile, bespilotne letjelice (dronove) i minobacačke granate unutar četiri sekunde nakon što dvije visokoučinkovite vlaknaste laserske zrake pogode metu. U 2023. godini, razine energije mogle su dosegnuti 100 kW ili više, a sustav može fokusirati zraku u promjer veličine kovanice na udaljenosti od 10 km (6,2 milje).

Prednosti

Glavne prednosti korištenja oružja s usmjerenom energijom u odnosu na konvencionalne presretače projektila su niži trošak po ispaljivanju, neograničen broj ispaljivanja, niži operativni troškovi i manja potreba za ljudstvom. Također, nema ostataka presretača koji bi mogli pasti na zaštićeno područje. Još od 2014. tvrdi se da bi oružje s usmjerenom energijom moglo biti nedostajući element u postojećoj slojevitoj obrambenoj strategiji Izraela.