VIDEO Kaos na cestama diljem Hrvatske, zatvorene su ceste: U prevrtanju busa umro suvozač

Drama je trajala cijelu noć. Dok sam ja došao na mjesto nesreće, ozlijeđene su već prevezli u bolnicu. Cesta je bila zatvorena, a autobus je bio prevrnut u snijegu. Čekali su vučnu službu iz Zagreba, rekao nam je svjedok stravične nesreće na autocesti A1. U subotu malo prije ponoći u smjeru sjevera, kraj čvora Brinje, došlo je do prevrtanja autobusa albanskih registracija. U autobusu je bilo devet putnika i vozač. Nažalost, suvozač G. K. (41) je smrtno stradao. Kako doznajemo, svi putnici i vozač albanski su državljani.

Očevid je trajao cijelu noć, a na tom području padao je i gust snijeg, koji je policajcima dodatno otežavao posao. Prevrnuti autobus sve do jutra stajao je pokraj kolnika, prekriven snijegom. Iz PU ličko-senjske istaknuli su kako je vozač (58) iz neutvrđenog razloga skrenuo udesno. Potom je autobus udario u ogradu i prevrnuo se na bok. Na tom području cijelu je noć padao gusti snijeg.

Uz policiju su na teren među prvima stigli vatrogasci, koji su spašavali dvoje ljudi iz prevrnutog vozila. Kako neslužbeno doznajemo, morali su ih izvući jer su ostali zaglavljeni. Četvero ih je imalo vrlo teške ozljede, a one koje su mogli, vatrogasci su smjestili u svoja vozila kako bi ih ugrijali do dolaska Hitne pomoći. Ozlijeđene putnike potom su vozilima Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu u Karlovcu i Opću bolnicu u Ogulinu. U potonju su stigla četiri pacijenta.

- Jedan pacijent lakše je ozlijeđen, a troje pacijenata teško je ozlijeđeno. Jedan od njih životno je ugrožen. Nad njima smo poduzeli sve mjere liječenja. Sljedeći sati bili su ključni za pacijente u kritičnom stanju - rekao nam je Davor Vukelja, ravnatelj Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata u Ogulinu.

Posjet veleposlanika

U Karlovac su primili petero ozlijeđenih. Kako doznajemo, riječ je o muškarcima u dobi od 40 do više od 50 godina. Dežurni kirurg OB-a Karlovac, dr. Darko Delač, istaknuo je da su pacijenti teže ozlijeđeni, ali su svi izvan životne opasnosti.

- Riječ je o pacijentima koji su u nesreći zadobili ozljede glave i prsnoga koša. Dvoje ima i ozljede kralježnice. Imaju i prijelome, ali svi su stabilni i ne zahtijevaju hitno kirurško zbrinjavanje. Oni ostaju ovdje do daljnjeg te će biti na promatranju. Očekujemo da će za koji dan biti otpušteni svojim kućama - rekao je dr. Delač.

Ozlijeđene pacijente u Karlovcu je posjetio i albanski veleposlanik u Republici Hrvatskoj Riza Poda. U pratnji ravnateljice i dežurnoga kirurga kratko je porazgovarao s ozlijeđenima.

- Putnici autobusa su pod dojmom nesreće, sjećaju se da su se u jednom trenutku sudarili i prevrnuli. U autobusu koji je zbog lošeg vremena skliznuo i prevrnuo se nalazilo se osmero državljana Albanije, jedan od njih je preminuo, a ostali su ozlijeđeni i zbrinuti u bolnicama u Ogulinu i Karlovcu. Ovdje u Karlovcu nalazi se pet ozlijeđenih i oni su pod liječničkom kontrolom i izvan su životne opasnosti, a u Ogulinu se nalaze teže ozlijeđeni putnici i pod stalnim su nadzorom liječnika ili na intenzivnoj njezi. Nadamo se da će kritični pacijenti što prije izaći iz opasnosti i oporaviti se. Zahvaljujem od srca svim liječničkim ekipama karlovačke i ogulinske bolnice za sve što su učinili za ove pacijente i što će još učiniti - rekao je Poda.

Dugo čekali dizalicu

Zbog nesreće i očevida bila su zatvorena oba kolnička traka. Policajci su propuštali promet tek zaustavnim trakom, a autobus je sve do jutra stajao pokraj autoceste. Zbog snijega je bilo otežano i njegovo uklanjanje.

Nevrijeme i problemi na cestama

Podsjetimo, nevrijeme i jak snijeg prouzročili su probleme diljem zemlje. Županijski centri primili su više dojava građana o srušenim stablima na prometnicama, koja su oštetila električne kablove. Sve to dio je ‘Zvijeri s istoka’ (eng. Beast from the east) koji je donio oborine i vjetar. Osim porušenih stabala problema je bilo i s čišćenjem snijega u brojnim gradovima kao i u prometu.

Od 14.30 nema slobodnog cestovnog pravca za sve skupine vozila iz smjera Dalmacija prema unutrašnjosti i obrnuto, izvijestio je HAK u poslijepodnevnim satima u nedjelju.

Naknadno se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite koje je priopćilo da je u Gračacu otvoren prihvatni centar za putnike zapele u prometu, i to na adresi Nikole Tesle 37, kod mosta u Gračacu.

