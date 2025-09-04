VIDEO Kaos na obilaznici zbog sudara kamiona: 'Sve stoji!'

Zbog sudara dva teretna vozila na A1 kod čvora Jankomir nastala je gužva, javio nam je čitatelj. Kazao je da promet stoji te da su u sudaru sudjelovala dva teretna vozila, a na jedan je bio natovaren drvenim gredama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 Gužva na obilaznici | Video: 24sata Video

- Promet stoji zbog sudara. Nastala je velika gužva na cijeloj obilaznici - rekao nam je čitatelj.

- Zbog prometnog rasterećenja privoza čvoru Zagreb zapad (Jankomir) iz smjera Lipovca (A3) u smjeru Grada Zagreba, iz smjera Bregane (A3) i Macelja (A2) u smjeru Grada Zagreba (most Sava - Jankomir), prometuje se jednim prometnim trakom uz privremeno postavljenu regulaciju prometa PRPPE 16-08/22-05 - stoji na HAK-u.

Upitali smo zagrebačku policiju za prometnu nesreću te ćemo objaviti sve kada dobijemo odgovor.