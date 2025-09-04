Obavijesti

OPREZ VOZAČI

VIDEO Kaos na obilaznici zbog sudara kamiona: 'Sve stoji!'

Piše Veronika Miloševski,
Čitatelj nam je kazao da promet stoji te da su u sudaru sudjelovala dva teretna vozila, a na jedan je bio natovaren drvenim gredama

Zbog sudara dva teretna vozila na A1 kod čvora Jankomir nastala je gužva, javio nam je čitatelj. Kazao je da promet stoji te da su u sudaru sudjelovala dva teretna vozila, a na jedan je bio natovaren drvenim gredama.

- Promet stoji zbog sudara. Nastala je velika gužva na cijeloj obilaznici - rekao nam je čitatelj.

- Zbog prometnog rasterećenja privoza čvoru Zagreb zapad (Jankomir) iz smjera Lipovca (A3) u smjeru Grada Zagreba, iz smjera Bregane (A3) i Macelja (A2) u smjeru Grada Zagreba (most Sava - Jankomir), prometuje se jednim prometnim trakom uz privremeno postavljenu regulaciju prometa PRPPE 16-08/22-05 - stoji na HAK-u.

Upitali smo zagrebačku policiju za prometnu nesreću te ćemo objaviti sve kada dobijemo odgovor.

