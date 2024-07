VIDEO Kaos na ulicama diljem Venezuele nakon izbora: Jedan čovjek ubijen, deseci uhićenih

Najmanje jedna osoba ubijena je u prosvjedima protiv izbornih rezultata predsjedničkih izbora u Venezueli, objavila je nevladina organizacija Foro Penal u ponedjeljak, dok se istodobno za utorak najavljuju novi prosvjedi. Najmanje 46 ljudi uhićeno je u gradovima diljem te južnoameričke zemlje, piše Foro Penal na platformi X.

Smrtni slučaj dogodio se u sjevernoj saveznoj državi Yaracuy, iako se ne zna više detalja o tome. Lokalni mediji prenose kako su poginule dvije osobe. Prosvjedi diljem zemlje izbili su nakon kontroverznih izbora na kojima je pobjedu odnio autoritarni predsjednik Nicolas Maduro. Nakon objave rezultata izbili su nasilni sukobi između prosvjednika i snaga sigurnosti.

Snimke s televizije pokazuju policiju koja koristi suzavac, a na prosvjednike koji su marširali do predsjedničke palače u prijestolnici Caracasu je pucano. Vjerojatno su pucali pripadnici provladine paravojne skupine Colectivos, piše agencija dpa. Snimke pokazuju i kako policija ne intervenira kako bi zaustavila napade na prosvjednike.

Oporba je pozvala na velike prosvjede protiv vlasti i u utorak. Vlada pak planira svoj protuprosvjed.

Nacionalno izborno povjerenstvo proglasilo je pobjedu Madura, koji je na vlasti od 2013. On je prema tim navodima dobio 51,2 posto glasova na izborima u nedjelju, dok je kandidat opozicije Edmundo Gonzalez dobio 44,2 posto. Oporba ne priznaje rezultate i tvrdi da je riječ o izbornoj prijevari.

Supporters of the Venezuelan opposition demonstrate following the announcement that Venezuela's President Maduro won the presidential election, in Caracas

Čelnica oporbe Maria Corina Machado u ponedjeljak je rekla da su protivnici vlade imali pristup 73 posto prebrojanih glasova te da se pokazalo da njihov predstavnik ima ogromnu prednost. Ona tvrdi da je Gonzalez pobijedio u svim saveznim državama i ima više od 6,2 milijuna glasova, dok Maduro ima samo 2,7 milijuna.

Američka vlada i nekoliko zemalja Latinske Amerike izrazile su sumnju u službene izborne rezultate.

Maduro bi trebao započeti svoj treći šestogodišnji mandat u siječnju 2025.

Aftermath of presidential election in Venezuela, in Puerto La Cruz

Venezuela pati od lošeg upravljanja, korupcije i međunarodnih sankcija. Više od 80 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva. Prema podacima UN-a, više od 7 milijuna ljudi, otprilike četvrtina stanovništva, napustilo je tu zemlju bogatu naftom posljednjih godina zbog siromaštva i nasilja.