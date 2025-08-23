VIDEO Kaos nakon festivala u Koprivnici: 'Nitko ne regulira parking, ljudi su stajali satima'

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO 'Lokosi' sredili Slaven prvijencima. Stojaković ga dao kroz noge, Boune zabio golčinu SLAVEN - LOKOMOTIVA 1-2 Sastav Nikice Jelavića stigao je do druge pobjede u sezoni. 'Lokosi' su na krilima novih pojačanja Stojakovića i Bounea srušili Koprivničane za koje je utješni pogodak postigao Caimacov u nadoknadi. Posebno je lijep bio gol francuskog beka, koji se sjajno driblingom riješio kapetana domaćih Božića pa majstorski pogodio u suprotni kut. Obojica su pokazala da je Lokomotivina skautska služba još jednom pogodila, a klub s Kajzerice skočio je na treće mjesto HNL-a

