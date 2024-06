VIDEO Kaos u Keniji: Uhitili više od 100 prosvjedika, preko 200 ozlijeđenih. Pogledajte snimke

Najmanje je 200 ljudi ozlijeđeno, jedna je osoba smrtno stradala, a više od 100 je uhićeno širom Kenije u četvrtak u nacionalnim prosvjedima protiv vladinih planova da prikupi 2,7 milijardi dolara dodatnim porezima, objavio je savez skupina za ljudska prava.

Policija je ispaljivala suzavac i vodenim topovima rastjerivala prosvjednike u glavnome gradu Nairobiju, reklo je u zajedničkom priopćenju pet skupina za ljudska prava, među kojima su Amnesty International i Kenijska liječnička udruga, u četvrtak navečer.

Prisutnost istrošenih patrona ukazuje da su ispaljeni živi meci, rekli su. Jedna je osoba umrla od rane od vatrenog oružja zadobivene tijekom prosvjeda u Nairobiju, izvijestio je list Daily Nation. Zapovjednik policije okruga Nairobi Adamson Bungei nije se javljao na telefon kako bi odgovorio na prijavljena ubojstva, ozljede i uhićenja.

- Pohvaljujemo nekoliko tisuća prosvjednika, od kojih su mnogi mladi, jer su mirno prosvjedovali (i) pokazali suzdržanost i pristojnost unatoč provokacijama policije - rekla je skupina.

Prosvjednici žele da vlada potpuno odustane od prijedloga zakona o financijama, tvrdeći da će ugušiti gospodarstvo i povećati troškove života za Kenijce koji ionako jedva spajaju kraj s krajem. Međunarodni monetarni fond kaže da vlada mora povećati prihode kako bi smanjila proračunski deficit i zaduživanje države.

Ranije ovog tjedna vlada je malo ublažila svoje stajalište, a predsjednik William Ruto podržao je preporuke za ukidanje nekih novih nameta, uključujući poreze na vlasništvo automobila, kruh, ulje za kuhanje i financijske transakcije. Unatoč opsežnim prosvjedima, koji su izbili u 19 od 47 kenijskih okruga, zastupnici su u četvrtak usvojili financijski zakon u drugom čitanju, prosljeđujući sporne porezne prijedloge u sljedeću fazu za odobrenje.