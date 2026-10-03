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IZBILI I NEREDI

VIDEO Kaos u Španjolskoj: Tisuće ljudi izašle na ulice zbog sve veće stambene krize...

Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice glavnog španjolskog grada Madrida, ali i mnogih drugih tražeći hitne mjere za rješavanje sve veće stambene krize. Prosvjednici pozivaju na opći štrajk, nakon što je parlament odbacio mjere oko stanovanja.

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Prosvjedi u Madridu VIDEO
Prosvjedi u Madridu | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekotoksikolog za 24sata objašnjava kako je potrebno istraživanje koje će pokazati potječu li štetni spojev kod Gospićanai iz vode , hrane, otpada ili nečeg drugog. Tomašević otvorio obnovljenu Sarajevsku, a nastavalja i pregovore sa sindikatima. Ubrzala inflacija. Romana Jerković usred političkog skandala, poručuje da je sve bilo po pravilima.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi | Video: 24sata
FUTURISTIČKO I ROBUSNO

VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi

Hyundai je pokazao novu generaciju Tucsona, a promjene su vidljive na prvi pogled. SUV je narastao, dobio robusniji i futurističkiji dizajn te prostraniju unutrašnjost. Umjesto dosadašnjih dvaju spojenih zaslona, tu je novi 9,9-inčni digitalni kokpit i središnji ekran do čak 17 inča. Novi infotainment temelji se na Android Automotiveu, a tu su i napredni sustavi poput pomoći pri vožnji unatrag i prikaza prostora oko vozila. Tucson će biti dostupan kao benzinac, hibrid i plug-in hibrid do 288 KS. U Hrvatsku stiže u siječnju, a cijene još nisu poznate.

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Sjeli smo u novi Hyundai Tucson. Ogroman zaokret u dizajnu... Kako izgleda nova generacija Tucsona za europsko tržište saznajte u videu... VIDEO
Sjeli smo u novi Hyundai Tucson. Ogroman zaokret u dizajnu... Kako izgleda nova generacija Tucsona za europsko tržište saznajte u videu... | Video: autostart.hr
VAŽNA PORUKA

VIDEO Glavni kolodvor zasjao ružičasto za podršku ženama oboljelima od raka dojke

HŽ Infrastruktura d.o.o. priključila se globalnoj inicijativi podizanja razine svijesti o prevenciji i liječenju raka dojke. U suradnji s udrugom P.I.N.K. life i UPMC-om (University of Pittsburgh Medical Center Hrvatska) pročelje zagrebačkog Glavnog kolodvora, jedne od najpoznatijih i najposjećenijih zgrada u Hrvatskoj, u četvrtak svečano je zasjalo u ružičastoj boji, simbolu nade, zajedništva i podrške svim oboljelima.

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Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke VIDEO
Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell
POBIJEDILI NA NATJECANJU

VIDEO 'Mirovina je za amatere': Oni su superbaka i superdjed!

U gruzijskom Tbilisiju umirovljenici biraju superbaku i superdjeda, a pozornicu osvajaju pjesmom i plesom. Natjecanje organizira humanitarni dom Catharsis, otvoren 2005. kao pučka kuhinja. Ovogodišnji izbor održan je 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba, uz 20 nastupa, uglavnom u narodnim nošnjama. Najmlađi natjecatelj imao je 70, a najstariji 89 godina. Pobjednici su osvojili po 1000 larija, približno 340 eura, a ostali po 300 larija, oko 100 eura. No superdjedu za 2026., 80-godišnjem Jemalu Bantsadzeu, više od novca značio je pljesak. 'Odlično sam raspoložen i mogu samo zahvaliti', rekao je.

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Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. VIDEO
Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. | Video: 24sata/Reuters
INOVA 2026. NA VELESAJMU

VIDEO U Zagrebu pogledajte domaće i svjetske inovacije

Na Zagrebačkom velesajmu je u četvrtak je otvoren hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA, koji ove godine obilježava 50 godina održavanja, čime je među najstarijim izložbama inovacija u Europi i svijetu. INOVA se održava do 3. listopada u organizaciji Saveza inovatora Hrvatske te će uz susrete poduzetnika i znanstvenika predstaviti domaće i inozemne inovacije te prototipove iz oko 15 zemalja svijeta, kao i međunarodnu izložbu 'Budi uzor'

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večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija VIDEO
večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

OSTALO

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