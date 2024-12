VIDEO Kljajić nabrajao imena zaposlenih Možemovaca: 'Ovo Tomašević nije htio da se čuje!'

Nisam na vrijeme stisnuo elektronski da želim repliku na Tomaševiće izjave, odnosno neistine, rekao je Dejan Kljajić iz stranke BM365 - Idemo delat!, kojeg su zaštitari zgrabili nakon kaosa koji je izbio na sjednici zagrebačke Gradske skupštine

Optužio je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića za uhljebljivanje i nepotrebno otpuštanje. - Zar vas nije sram da čitav grad bruji o vašem uhljebljivanju u režiji stranke Možemo!? Jedno ste obećavali prije dolaska na vlast, a onda kada ste došli na vlast, pokazali svoje pravo licemjerno lice - rekao je. Nakon što mu je Tomašević odgovorio, Kljajić se popeo ponovno za govornicu, tvrdeći da je zatražio dodatno objašnjenje od njega. Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović nije mu dao riječ te ga je više puta zamolio da ode na svoje mjesto, no on je to ignorirao. Nastala je drama, počeli su se derati i nadvikivati. Zaštitari su ga zgrabili, a on im je urlao da ga ne diraju.

Nakon sjednice, Kljajić je dao izjave za medije i objasnio što se dogodilo.

- Kao oporbeni zastupnik, čekam četiri mjeseca na zastupničko pitanje, na aktualcu i danas kad je došao red, ja sam u svom pitanju gradonačelniku uputio pitanje zašto je uhljebio svoje Možemovce i zašto je otpustio 800 radnika i nakon toga zaposlio narednih 1000, među kojima su mnogi simpatizeri stranke Možemo i njezini članovi. Nakon toga je slijedila moja replika na odgovor Tomislavu Tomaševiću i stručna služba, odnosno predstavnik Skupštine Klisović, su mi uzeli riječ. Kada sam počeo nabrajati osobe koje su vezane za Možemo. to je dokaz, uz njih dvadesetak, Klisović mi je uzeo riječ i zamolio me da napustim samu Skupštinu do kraja Skupštine.

- Tu su došli zaštitari kao ste vidjeli, htjeli su me fizički udaljiti, a ja nisam želio, primio sam se za govornicu. sto tako se prije četiri godine Tomislav Tomašević primio za govornicu kad ga je Mikulić udaljio, odnosno zabranio moje dalje prisustvo na sjednici i na kraju su napravili pauzu - rekao je Kljajić.

Potom je dovršio svoje pitanje s aktualca upućeno Tomaševiću.

- Recite mi je li za posao potrebna iskaznica Možemo, biti simpatizer Možemo ili bar minimalna donacija od 15 eura, kako bi bio zaposlen u Gradu Zagrebu, upravo zato što se Tomašević borio protiv takvog uhljebljivanja.

Nabrojao je potom ljude za koje tvrdi da su na listi Možeom ili su simpatizeri te stranke.

- Tomislav Vukoja, bivši predsjednik gradske četvrti Novi Zagreb, na listi Možemo, sada je u ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Josip Brajdić, brat gradske zastupnice Marije Brajdić Vuković, sada je zaposlen na Velesajmu kao tehnički direktor.

Ana Jaklin, potpredsjednica mjesnog odbora na listi Možemo, sada je direktorica sektora strategije razvoja i usklađenosti Zagrebačkog holdinga. Tonko Bogovac, predsjednik VGČ Novi Zagreb Istok, sada je u uredu za gospodarstvo stručni savjetnik za klimatske aktivnosti.

Željka Grdić, bila je u VMO na listi Možemo, sada je pročelnica za imovinu. Luka Maloća, član VGČ Podsljeme na listi Možemo, šef protokola u gradu Zagrebu, osoba koja je poznata u medijima da je ostala dužna bankama preko 700.000 kuna. Matko Vlahović, iz udruge Kurziv u gradu Zagrebu, ide u Ured gradonačelnika na mjesto višeg stručnog suradnika za medije informiranje.

Karla Horvat-Crnogaj, članica udruge Domino, proglašena laskavom titulom 'Lezbom godine'. Ona je u Uredu za socijalu. Marko Radeljić, u Vijeću mjesnog odbora na listi Možemo, sada je u Uredu za kulturu. Rija Bilić, na listi Možemo, pomoćnica u Uredu za sport, predsjednica upravnog Vijeća razvojne agencije. Nela Popović, Ured gradonačelnika s pozicije načelnika odjela za projekte u Pravosudnoj Akademiji, uža specijalnost, prihvat migranata.

Aleksandra Grubić Jureško, pomoćnica pročelnika za rad mjesne samouprave Andreje Paunović. Mirela Travar, članica radnog tijela gradonačelnika za dodjelu financije i kulturi, aktivistica i članica udruge 'Mreže mladih Hrvatske' i 'Operacija Grad', stalno zaposlena u ustanovi Grada Zagreba, Novi prostori kulture.

Luka Zagor, na mjestu višeg stručnog suradnika u ustanovi Grada Zagreba, Novi prostori kulture, dolaze i kolektiva JeboTon, a prije toga je radio u KSET-u. Tamara Puhovski, kći Nenada Puhovskog, sociologinja i stručnjakinja za diplomaciju, nedavno je zaposlena u Zagrebačkom holdingu kao ekspert održivosti. Vjeran Šarić dobio je posao u Gradu Zagrebu i postao službenik Komunalnog redarstva.

Ovo je popis malo poduži, izvadio sam samo najbitnije i zaista sam svjestan da niti Tomašević, a niti Joško Klisović nisu željeli da se ovo čuje s govornice Skupštine Grada Zagreba. Ovo je vrh sante leda, ovo su ljudi na pozicijama. Hobotnica je puno veća. Zaista ne mogu podnijeti licemjerstvo kojim se služi Tomašević. Protiv ovog se borio, a ovako postupa - rekao je Kljajić.