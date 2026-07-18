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NOVI PROBLEMI U PROMETU

VIDEO Kod Sv. Roka ljudi izlazili iz vozila zbog gužve koja se stvorila: 'Nepregledna kolona'

Velika gužva nastala je u subotu ispred tunela Sv. Rok u smjeru juga. Pojedinci su izašli iz vozila i gledaju što se događa, dosadilo im je čekanje... "Kolona je bila nepregledna", kaže nam čitateljica. Nešto ranije je nedaleko tunela Sv. Rok, između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice, došlo do samozapaljenja vozila, što je uzrokovalo gužvama, čistila se cesta... U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih, automobil je izgorio...Stanje se oko 13 sati normaliziralo, HAK više ne ističe da tu ima nekih problema...

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Gužve na A1 VIDEO
Nastale gužve kod tunela Sv. Rok | Video: Čitatelj 24sata
OPASNA VOŽNJA

VIDEO Na zagrebačkoj obilaznici automobil išao krivim smjerom!

HAK je izvijestio kako je došlo do vožnje u suprotnom smjeru na zagrebačkoj obilaznici. Sve se, prema dostupnim informacijama, događalo između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Lipovca. Jedan čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi bijeli automobil koji je 'zalutao' u krivi smjer...

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Vozi u krivom smjeru! VIDEO
Automobil vozi u suprotnom smjeru | Video: Čitatelj 24sata
VOZI SE JEDNOM TRAKOM

VIDEO Zapalio se automobil na A1! 'Kolona je osam kilometara'

HAK je izvijestio o novim problemima u prometu. Došlo je do požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika. "Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 8 km, povremeno se prekida promet ﻿kroz tunel Sveti Rok﻿", navode iz HAK-a

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Zapalio se automobili na autocesti A1 VIDEO
Zapalio se automobil na autocesti A1 | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Istragu protiv bivšeg šefa nabave MORH-a brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Design vision Alme Boch otvorio je USKOK. Sumnjaju da je Devčić 2018. i 2019. namjestio nabavu 260 pari čizama cjepkanjem na dvije da postupak ne bi morao biti otvoren i da bi bila ispod praga te pri tom još i smanjio broj čizama kako bi Boch dao posao od 62.000 eura. Ona je pritom zaradila 26.000 eura koliko su čizme preplaćene. Ministar obrane Anušić rekao je da će Devčić dobiti otkaz te potvrdio da su tvrtki Design vision lani na četiri godine zabranili javljanje na natječaje MORH-a jer su otkrili da su lažirali reference u nabavi balističkih ploča koje se umeću u pancirke što je moglo ugroziti živote hrvatskih vojnika. Kandidaturu za predsjednika HOO-a predao Josip Varvodić, kaže da ima dovoljno potpisa, podupire ga i HNS. Kinezi kao "čiste izmišljotine" odbacili Trumpove optužbe o miješanju u izbore 2020. on rekao da su nezakonito pribavili 220 milijuna dosjea birača i pokušali ih lažirati u Bidenovu korist

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci... | Video: 24sata/Video
NAKON SMJENE - PUT MORA!

VIDEO Gužve u smjeru mora! 'Kolona je velika, sporo se ide'

Gužve su na cestama prema moru. Kako je izvijestio HAKoko 18 sati, na A1, dionici Novigrad-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Također, vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna nesreća je na 237. +600 km između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika - vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. "Velike su gužve, sporo se krećemo", kaže nam čitatelj koji je poslao snimku...

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Gužve prema moru VIDEO
Gužve prema moru | Video: Čitatelj 24sata
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Požar kod Bosiljeva: 'Vozač je sam krenuo gasiti...'

Kako su nam potvrdili iz policije u petak poslijepodne zaprimljena je dojava o požaru kamiona kod Bosiljeva. Konkretno zapalila se guma koju je vozač pokušao sam ugasiti. Ubrzo su stigli i vatrogasci. Kako nam je potvrdila policija nema ozlijeđenih osoba.

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Požar kamiona VIDEO
Požar kamiona | Video: Čitatelj 24sata

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