NOVI PROBLEMI U PROMETU
VIDEO Kod Sv. Roka ljudi izlazili iz vozila zbog gužve koja se stvorila: 'Nepregledna kolona'
Velika gužva nastala je u subotu ispred tunela Sv. Rok u smjeru juga. Pojedinci su izašli iz vozila i gledaju što se događa, dosadilo im je čekanje... "Kolona je bila nepregledna", kaže nam čitateljica. Nešto ranije je nedaleko tunela Sv. Rok, između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice, došlo do samozapaljenja vozila, što je uzrokovalo gužvama, čistila se cesta... U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih, automobil je izgorio...Stanje se oko 13 sati normaliziralo, HAK više ne ističe da tu ima nekih problema...