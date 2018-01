Video koji je šokirao Hrvatsku: Učenice su se mlatile do krvi...

Šokantna snimka tučnjave dvije učenice iz Splita kruži društvenim mrežama. Na snimci je vidljivo kako jedna drugoj zadaju udarce dok više desetaka njihovih kolega navija.

To je bilo na parkingu u Ličkoj ulici, javlja Slobodna Dalmacija koja iz PU Splitsko-dalmatinske neslužbeno doznaje kako su posljednjih dana zaprimili prijave o dogovorenim tučnjavama, ali po izlasku na teren nisu zatekli nikakve izgrednike niti je ijedan učenik splitskih škola zatražio liječničku pomoć.

Masa je glasno navijala, sve je počelo udarcem u glavu, mršavija i manja djevojka završila je na podu, a jača i veća oborila se na nju između dva automobila svom snagom. Jedan od najpotresnijih trenutaka je onaj kada je na trenutak zastala, ozareno pogledala okupljenu publiku i videći u njima ohrabrenje i poticaj, bespomoćnu djevojku nastavila je tući. Tučnjava je ubrzo prekinuta, a plavokosa djevojka jedva je došla sebi, vidno uznemirena i ošamućena.

Iz splitske policije potvrdili su kako su zaprimili prijave o tučnjavama na ulicama, u ovom trenutku analiziraju snimke i pokušavaju utvrditi identitete sudionika, ali nikakve detalje ne mogu iznositi do završetka kriminalističke istrage.

Pet cura potuklo se zbog dečka?

Slična snimka tučnjave djevojčica uznemirila je javnost i 2006. kad se pet djevojaka potuklo u Varaždinu.

Zbog međusobnog vrijeđanja na Facebooku, gdje su jedna drugu nazivale kurvom i, kako se šuška, zbog jednog dečka iz susjedne Elektrostrojarske škole za kojeg je bilo više njih zainteresiranih, pet 15-godišnjakinja potuklo se u četvrtak 7. travnja 2016. nakon škole na bedemima varaždinskog Staroga grada. Tijekom obračuna njihovi su ih, uglavnom muški kolege, huškali na borbu, dok su se one vukle za kosu, mlatile rukama i nogama te međusobno davile.

- Doznali smo da se sprema tučnjava nekoliko dana ranije i sve poduzeli da do toga ne dođe. Pozvali smo djevojke i razgovarali s njima o tome. Pedagoginja i razrednica su obavile razgovore s curama i one su obećale da se neće tući već da će ići kući nakon škole. Razrednica ih je ispratila iz škole, a bila bi ih odvezla kući, ali taj dan nije imala auto - kazao je ravnatelj varaždinske Srednje strukovne škole Dražen Košćak.

Dodao je da su zaista mislili da će djevojke održati obećanje i mirno otići kući. No one su se putem predomislile i otišle do Staroga grada, gdje su se potukle. Košćak napominje da su tri bile njihove učenice, a dvije iz susjedne Strojarske škole. Djevojke su tada bile učenice prvog razreda smjera modelar obuće i kožne galanterije. O svemu je obaviještena i policija, koja istražuje cijeli događaj, te Centar za socijalnu skrb. Inače, djevojke su se već i ranije tukle, a namjeravale su tučnjavu nastaviti u petak, no s obzirom da je sve izmaklo kontroli, do nove tučnjave nije došlo.