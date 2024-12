VIDEO Kongresmen: 'Dronovi su iranski, treba ih srušiti'. Javio se i Pentagon: 'Nema dokaza'

Jeff Van Drew, kongresmen iz New Jerseyja iznio je u srijedu šokantnu, ali i ne potvrđenu izjavu. Van Drew tvrdi da je Iran poslao misteriozne dronove koji već neko vrijeme uznemiravaju ljude u New Jerseyju piše New York Post.

- Dronovi su vrlo vjerojatno iz Irana i moramo ih srušiti - rekao je za kongresmen za Fox News i dodao da je vojska u stanju pripravnosti.

Iako su ovo ozbiljne optužbe, Van Drew nije rekao od kuda mu informacije da su dronovi baš iranski.

O cijeloj farsi oglasio se i Pentagon koji je rekao da nema dokaza da je Iran poslao dronove.

- Otkrit ću vam pravu istinu. Iran je kraj istočne obale SAD-a lansirao matični brod koji sadrži te dronove - rekao je kongresmen.

- Ovo su informacije iz visokih krugova, ne tvrdim to tek tako - rekao je Van Drew i nekoliko puta odbio mogućnost da su dronove možda lansirali obični ljudi ili američka vlada.

Prošlog vikenda na području New Jerseyja je prijavljeno 49 letova dronova. Sada su se dronovi počeli pojavljivati iznad New Yorka, a SAD-om već kruže raznorazne teorije zavjera.

Neke od njih su da su dronove poslali Kinezi, Rusi, da se zapravo radi o vanzemaljcima ili da je sve posljedica eksperimenata vlade SAD-a.