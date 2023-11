VIDEO 'Krater dubok 12 metara stalno se odronjava, urušila se cesta, progutat će nam i kuću!'

Oni žive na rubu. Doslovno. Ispod njihove kuće na Velikom Brdu iznad Makarske ogromno se gradilište, kažu nam, izmaknulo kontroli. Od nadležnih nitko ne reagira. Krater je dubok 12 metara, već je progutao dio ceste između njihove kuće i gradilišta, a odroni su svakodnevni. Ovih dana rupa je progutala i dio vrta Marije i Jasmina Šanjta. Najgore je, kažu nam, tijekom noći.

- Navodno je riječ o luksuznoj vili, a radovi su počeli prije otprilike mjesec dana. Gradilište nije ograđeno, nema nikakve službene ploče o investitoru, izvođaču radova, ni nadzoru. Viđamo tu samo dva momka koji dođu kopati s bagerima. Očajni smo. Stalno slušamo kako se kamenje kotrlja, urušava se zemlja, ali i ogromne stijene, gromade od čijeg se valjanja sve trese kao da je potres. Treba li se naša kuća urušiti u tu provaliju da bi nas netko čuo? Zamislite kako je tek tijekom noći. Javne rasvjete ovdje nema već dvije godine. Ne vidimo što se događa, samo možemo slušati i moliti se da se nije odlomila neka velika gromada koja će narušiti statiku naše kuće – uznemireno nam govori Marija pitajući se u kakvoj mi to državi živimo da se tako može raditi, bez da se osigura gradilište, bez da se napravi potporni zid koji će sačuvati susjedne kuće. Život im se pretvorio u horor.

- Cijeli ovaj dio Makarske već je godinama veliko gradilište. Mi smo među zadnjim kućama na ovom području, na otprilike 350 metara nadmorske visine. Susjed do svoje kuće više ne može doći cestom, jer je urušena. Mora ići okolo, makadamskim putem. A mi... mi do garaže ne možemo, moramo ostaviti auto dalje niz cestu i doći pješice. Prije dvije godine gradila se kuća sjeverno od naše. Tada se urušila gornja cesta, ni tu se ne bi valjda ništa poduzelo da komunalci nisu propali svojim vozilom. Ma strašno je što se radi. Zvali smo policiju, oni su došli napraviti zapisnik. I ništa se nije dogodilo. U srijedu je suprug još jednom otišao na policiju. Građevinsku inspekciju ne možemo dobiti na telefon. Zvali smo komunalce, ured gradonačelnika, sve... nitko ništa ne poduzima – očajna je Marija. S njima u kući živi i Jasminova 78-godišnja majka. Ona je u prizemlju. Njezina terasa je samo dva metra od ruba provalije. Jasmin i Marija su na katu. Njih troje strahuju za goli život.

Prema podacima u katastru, objekt se gradi na dvjema česticama ukupne površine oko 900 četvornih metara. Dva su vlasnika, jedan s prebivalištem prijavljenim u Makarskoj dok je drugi Nijemac s prebivalištem u Essenu.



- I ovaj drugi ustvari živi u Njemačkoj. Kupili su to po pola, ali oni ustvari na gradilište uopće ne dolaze. Koliko sam shvatio, u ovoj rupi će biti podrum, i onda kad izađu iz temelja i to naprave, samo će pobacati zemlju okolo i poravnati. Misle da je to dovoljno. Ne planiraju raditi nikakav potporni zid jer im je ovako jeftinije, a radi se jako sporo – objašnjava nam Jasmin.

Upit o tome što se događa na gradilištu na Velikom brdu poslali smo i građevinskoj inspekciji, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.