JEDAN OZLIJEĐEN

VIDEO Krš i lom na obilaznici: 'Prednji dio kombija je totalno smrskan. Nastale su gužve'

A3 - Na zagrebačkoj obilaznici u sudaru teretnog vozila i kombija jedna je čovjek ozlijeđen, potvrdila nam je zagrebačka policija. Sudar se dogodio oko šest sati ujutro, a nastale su i velike gužve. Iz zagrebačke policije su nam kazali kako je ozlijeđenom pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb. "Nastale su velike gužve. Dijelova auta je bilo posvuda. Strašno, pa kombija više nema", kazala nam je čitateljica koja je snimila sudar.

Sudar kod Zagreba 00:39
Sudar kod Zagreba | Video: Čitatelj 24sata
NASTAO ZASTOJ

VIDEO Pješak lakše ozlijeđen u naletu tramvaja u Zagrebu: 'Hodao je kuda nije smio...'

ZAGREB - Lakše je ozlijeđen pješak nakon naleta tramvaja u Vukovarskoj ulici, potvrdili su nam iz ZET-a. Kako su nam kazali, nalet se dogodio u 7.25 sati. Na pješaka je naletio tramvaj linije 6, a prema prvim informacijama do naleta je došlo na dijelu tramvajskog koridora omeđenog živicom koji nije predviđen za kretanje pješaka. "Srećom, radilo se o lakšim ozljedama, a tramvajski promet je nastavljen nakon 20-ak minuta. Ovim putem apeliramo na sve sudionike prometa na dodatan oprez, a posebice na pješake da obrate pažnju u zonam tramvajskih koridora te da za prelazak preko tračnica koriste usključivo pješačke prijelaze kako bi se izbjegle situacije poput jutrošnje", kazali su iz ZET-a.

Zastoj tramvaja u Zagrebu 00:10
Zastoj tramvaja u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
CRNA MAČKA 'MODRIH'

VIDEO Lokosi uz tri intervencije iz VAR sobe pobijedili Dinamo. Pogledajte sve ključne trenutke

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Aleks Stojaković u 21. minuti doveo je formalnog domaćina u vodstvo nakon što su Ivan Matić i Dario Kulušić u VAR sobi utvrdili da nije bio u zaleđu. Poništen im je još jedan gol krajem prvog poluvremena zbog faula na Bennaceru. Ivan Nevistić napravio je glupost utakmice faulom za penal u 61. koji je realizirao Marko Pajač, a Beljo u 67. zabio sedmi gol sezone.

Lokomotiva - Dinamo 2-1 02:09
Lokomotiva - Dinamo 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO S MAKSIMIRA

Pogledajte reakciju Bad Blue Boysa nakon poraza Dinama

Iako je njihova momčad izgubila od Lokomotive (2-1), navijačka skupina na sjeveru zapljeskala je igračima koji su uglavnom gledali u pod. Povela je i pjesmu: "Volim Dinamo jer je život moj..."

BBB pozdravili igrače unatoč porazu 00:35
BBB pozdravili igrače unatoč porazu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
ŠA-LA-LA-LA-LA-LA-LAAA...

VIDEO Tresao se Maksimir! Evo kako su lokosi proslavili trijumf

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Kapetan lokosa Denis Kolinger poveo je u utrobi maksimirskog stadiona pjesmu nakon pobjede nad gradskim rivalom u devetom kolu HNL-a. Pjesma je postajala sve glasnija. Pogledajte

Lokomotiva - Dinamo 2-1 00:50
Lokomotiva - Dinamo 2-1 | Video: NK Lokomotiva Zagreb/Facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: 'Traže se dvojica planinara iz Dalmacije u Alpama. Bilo je 60 spasilaca...'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Tragedija planinara iz Hrvatske u slovenskim Alpama, tisuću zarobljenih u mećavi na tibetanskoj strani Mt. Everesta, spasili djecu iz požara u Slavoniji, težak ruski udar...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 03:56
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

