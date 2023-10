VIDEO Krš i lom u centru grada: 'Odjeknulo je poput bombe, u izlog se zabio u punoj brzini'

Došao je iz smjera Reljkovićeve te u punoj brzini uletio u trgovinu u Ilici. Čulo se kao da je eksplozija odjeknula. Od siline je izletio izlog, a dvije žene i cura na biciklu koje su bile ispred popadale su na tlo, ispričala nam je čitateljica, koja se našla na mjestu prometne nesreće na najdužoj ulici u Zagrebu.

Dodala je da su djelatnice frizerskog salona koji se nalazi odmah do trgovine u koju se vozač automobila zabio odmah izletjele van kako bi provjerile ima li ozlijeđenih i pomogle im.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Auto je još dimio, turirao. Do dolaska vatrogasaca dečki iz vuklanizerske radnje uspjeli su otvoriti vrata auta i izvući vozača van. Nije imao vidljivih ozljeda, nigdje nije krvario, no bio je vidno u šoku. Pitali su ga želi li sjesti u salon dok čeka policiju, a on je odgovorio da zašto bi sjedio. Činio se kao da uopće ne zna gdje se nalazi ni što se dogodilo. Riječ je o starijem gospodinu pa nagađamo da mu je možda pozlilo - kaže naša čitateljica.

Automobil se zabio u izlog trgovine u Ilici u petak iza 14 sati. Na licu mjesta su sve dežurne hitne službe. Vatrogasci i policija pomažu sudionicima nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Nesreća u Zagrebu

Pokretanje videa ... Video: 24sata Video

Kako doznajemo, ozlijeđen je vozač kojem u ovim trenucima pomažu vatrogasci. Osim njega, ozlijeđen je još jedan sudionik prometne nesreće, biciklist kojem se pruža prva pomoć te se čekaju kola Hitne.

O nesreći su izvijestili i iz ZET-a

Stvaraju se velike gužve u centru grada.

- Zbog prometne nezgode drugih sudionika u prometu u Ilici kod Reljkovićeve ulice, tramvajske linije 2, 6 i 11 preusmjerene su na Zapadni kolodvor. Pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.Zbog jakih udara vjetra, privremeno je zaustavljen rad žičare Sljeme. O javnom gradskom prijevozu možete se informirati na web stranici ZET-a. - izvijestili su iz ZET-a.