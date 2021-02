Sead Velija u Glini svaki dan otvara svoj štand s odjećom. Kupaca nema, ali to mu nije ni toliko bitno. Važnije mu je biti među ljudima. U razgovoru za fotoreporterku Pixsella kaže da ne može biti u kući stalno, jer je pun stresa. Rekao je da mu je kuća malo stradala, ali da se to da srediti, a da je njemu važno biti vani, jer, priznaje više se nakon potresa prepao on nego njegovi ukućani.

