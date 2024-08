VIDEO Lađari Zagreba odnijeli pobjedu na 27. Maratonu lađa: Njihovom veselju nema kraja!

Pobjednici 27. Maratona lađa je ekipa iz Zagreba kojoj je ovo treća uzastopna pobjeda na ovom veličanstvenom maratonu. Uz zlatne medalje ekipa Zagrepčana kojih je veliki dio iz doline Neretve u Zagreb nose i veliki štit kneza Domagoja u trajno vlasništvo. Na drugom mjestu je ekipa Gusara iz Komina dok su treći u Ploče uveslali ekipa Slivna iz općine Slivno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 27. Maraton lađa u Metkoviću | Video: 24sata/pixsell

Svečano je bilo u subotnje poslijepodne na samom startu u Metkoviću. Više od petsto natjecatelj i trideset i jedna lađarska ekipa sudjelovalo je u Maratonu lađa od Metkovića do Ploča u dužini od 22,5 kilometra rijekom Neretvom.

27. Maraton lađa u Metkoviću | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kada je svečanim pucnjem označen početak maratona i kada su lađe krenule snažnim zaveslajima niz Neretvu ispod mosta u Metkoviću prema Pločama nakon nekog vremena ekipa Zagreba se izdvojila na samom vrhu.

27. Maraton lađa u Metkoviću | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sve do kraja maratona nisu dozvoljavali drugim ekipama da preuzmu vodstvo, a kad su zvona sa crkve svečano pozdravila ulazak prve ekipe lađara Zagreba u pločansku luku veselju nije bilo kraja.

Ploče: Ekipa Zagreba prva ušla u cilj 27. Maratona lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Suze radosnice pobjednika i čvrsti stisak ruke jer emocije su vidljive bile na licima pobjednika.

Ploče: Ekipa Zagreba prva ušla u cilj 27. Maratona lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pred sam početak utrke bilo je puno šušura i puno političara koji su danas bili viđeni gosti u Metkoviću od saborskih zastupnika do političara koji su već istaknuli svoje kandidature za predsjedničke izbore i očito već krenuli u svoje predizborne kampanje. Marija Selak Raspudić nije propustila Maraton lađa kao ni Sinjsku alku. U društvu HDZ-ovih političara, saborskog zastupnika Branka Bačića Metkovićem je prošetao i HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac.

- Hajdemo se na trenutak vratiti u prošlost, koju želimo kao takvu maknuti od moderne Hrvatske pošto ona nema nikakve veze s ustaštvom. Ono što je vezano za Domovinski rat to je svetinja, a s druge strane imamo vrlo jasno definirane zakone koje treba poštivati, rekao je Primorac te dodao da njegov dolazak na ovu manifestaciju nema veze s predizbornom kampanjom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:54 Primorac i Selak-Raspudić | Video: 24sata

Komentirajući incidente u Imotskom prije, za vrijeme te poslije ovotjednih koncerata, Primorac je rekao kako je katastrofa optužiti 20 tisuća ljudi da su napravili nešto što se smatra ustaštvom.

- Mislim da je u ovom trenutku svima sve jasno. Dao sam si jako puno truda i proći kroz jedan članak novinara koji je obišao sve, jučer, koji je rekao da je bio jako ponosan na sve što se događalo. Nema nikakve dvojbe, sve što je povezano s ustaštvom svi osuđujemo. U modernoj Hrvatskoj nema jedna osoba koja to može podržat, a s druge strane generalizirati sve je katastrofa. Najgora je stvar od svega kada političari počnu interpretirati ono što je definirano zakonom - rekao je Primorac.

Metković: Predsjednik Milanović i brojni političari na 27. Maratonu lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je i kako će se sljedeći hrvatski predsjednik zalagati za poštivanje Ustava i zakona.

- Vlada je napravila ono što treba napraviti i svako je dao svoje mišljenje vrlo jasno. Vi živite ili ne živite hrvatsko, mi smo sada došli iz Imotskog, zapravo jednog mjesta koje je blizu, čisto zbog toga što su moji korijeni iz ovoga kraja. Kao dijete sam prolazio puno puta i meni je velika radost bit tu, zahvaljujem s na pozivu. Meni je sport u krvi, danas će biti jedna fenomenalna utrka i ja bih želio da ta tradicija, koju Hrvatska već toliko ima, da to bude dio našeg života. Ja ću, kada budem mogao biti, bezobzira na kampanju biti u ostatku Hrvatske - rekao je Primorac. - Meni je sport inspiracija bila i ostala. Nije to stvar birača. Birače će privući onaj tko ima intelekt i govori o budućnosti Hrvatske. Nemojte zaboraviti da Hrvatska ima goleme potencijale. Veliki broj mojih prijatelja je unutar sporta i prakticiraju te vrijednosti. Mi sada imamo Olimpijske igre, razmišljam da odem na finale vaterpola - otkrio je Primorac.

Na zapovjednom brodu su brojni uzvanici i političari, a posljednji koji je kročio na brod je pokrovitelj Maratona lađa predsjednik Zoran Milanović. Dočekao ga je veliki knez Domagoj, ali i kao dobar domaćin Branko Bačić koji se uz rukovanje zadržao s predsjednikom u kratkom razgovoru prije samog ulaska na brod.

Metković: Predsjednik Milanović i brojni političari na 27. Maratonu lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Stigla je i predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić koja je također komentirala incidente u Imotskom.

- Prvo je pitanje, na koje bi svi trebali odgovoriti je zašto početkom kolovoza umjesto da razgovaramo o veličanstvenoj pobijedi u Domovinskom ratu i braniteljima koji su to omogućili, mi se vraćamo na raspravu o ustašama i partizanima. Na tom tragu želim podsjetiti na to kako je izgledala kninska proslava Oluje i postaviti pitanje, zašto je proslava željeznom ogradom odvojena od građana. Kako građani imaju priliku institucionalno demonstrirati svoje domoljublje - rekla je Selak-Raspudić. Dodala je i da će se ona, kada postane predsjednica, založiti za to da se skine 'ograda koja se nalazi između građana i njihovih predstavnika'.

Metković: Predsjednik Milanović i brojni političari na 27. Maratonu lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Što se tiče samih događanja u Imotskom, uvjerena sam da je velika većina građana došla tamo slaviti domoljublje uz pjesme koje vole, a što se ostalog tiče moj odnos prema totalitarnim režimima od početka mog političkog djelovanja bio je nedvosmislene, a to je da iz hrvatske prošlosti baštinim samo ono što je vodilo prema stvaranju demokratske Hrvatske. Pozivam građane da ne dozvole da se pobjeda u Oluji vezuje uz kontekste koji s njom nemaju nikakve veze. Zalažem see za poštivanje toga da je Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i da iz naše prošlosti baštinimo samo ono što je vodilo prema demokratskoj Hrvatskoj - rekla je.

Metković: Predsjednik Milanović i brojni političari na 27. Maratonu lađa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kada bismo išli prema zabrani onda bismo morali zabraniti simbole svih totalitarnih režima, a takva politika koja se odnosi isključivo na zakonske zabrane je politika totalitarnih režima. Mi smo u demokratskom društvu pozvani da kontinuirano propitujemo naše djelovanje i ovisno o kontekstu u kojem se ona događa - dodala je Selak-Raspudić.