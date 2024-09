VJEŽBE MORH-A VIDEO Ljudi iz okolice Zagreba ogorčeni zbog Rafalea: Lete kasno navečer i bude nam djecu

ZAGREB - Zbog preleta aviona kasno navečer stanovnici Donjeg Dragonošca ne mogu spavati. Ovi Rafaeli u 22.00h navečer su postali ne izdrživi i nama, a i djeci koju uredno probude. Svaku večer slušamo plač jer naša država nije u stanju organizirat vježbe preko dana nego to rade onda kad stariji ljudi i djeca već dobrano spavaju. Čuli smo da se žale i mame iz Velike Gorice, rekla nam je ogorčena čitateljica. Iz MORH-a su obavijestili kako će piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit u ponedjeljak 2. rujna i utorak 3. rujna 2024. redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka. Pojačana buka se očekuje u vremenu od 17:00 do 19:00 sati te od 21:00 do 23:00 sata tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti, iznad područja Slavonije, Banovine i Like.