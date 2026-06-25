Zračna luka Simon Bolivar u Maiquetiji, blizu Caracasa, zatvorena je zbog štete nakon razornih potresa
VIDEO Ljudi vrištali i bježali na aerodromu u Venezueli: Ovo su bili trenuci nakon potresa
Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđenih u dva stravična potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu.
Privremena predsjednica Delcy Rodriguez je proglasila izvanredno stanje nakon dva potresa i naknadnih podrhtavanja koji su pogodili zemlju, srušivši zgrade u glavnom gradu Caracasu i drugdje.
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Rodriguez, koja se obratila putem državne televizije uz svojeg brata Jorgea, čelnika nacionalne skupštine i ministra unutarnjih poslova Diosdada Cabella, izrazila je sućut obiteljima poginulih.
„Deseci zgrada su se srušili i trenutno provodimo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života", rekla je.
„Želim također reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.“
VENEZUELA 🇻🇪 || Así quedó el aeropuerto Simón Bolivar, el colapso total, quedan sin servicio aéreo en este punto del país. pic.twitter.com/uNDfwRfxnR— Whatsapea 🤳🏻 (@whatsapea) June 24, 2026
Zračna luka Simon Bolivar u Maiquetiji, blizu Caracasa, zatvorena je zbog štete, dodala je. Društvenim mrežama proširile su se stravične snimke upravo i iz zračne luke. Ljudi su u panici bježali, a dim prašine brzo se proširio zgradom.
WATCH: Inside Caracas Simon Bolivar International Airport during a powerful earthquake that struck Venezuela.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2026
The first 7.2-magnitude quake was followed just 39 seconds later by a stronger 7.5-magnitude quake, according to the US Geological Survey (USGS), with witnesses… pic.twitter.com/3eZk7RV86h