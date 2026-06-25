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KAOTIČNE SCENE

VIDEO Ljudi vrištali i bježali na aerodromu u Venezueli: Ovo su bili trenuci nakon potresa

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Ljudi vrištali i bježali na aerodromu u Venezueli: Ovo su bili trenuci nakon potresa
Foto: X/screenshot

Zračna luka Simon Bolivar u Maiquetiji, blizu Caracasa, zatvorena je zbog štete nakon razornih potresa

Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđenih u dva stravična potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu. 

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez  ⁠je proglasila ⁠izvanredno stanje ​nakon dva potresa i naknadnih podrhtavanja koji su pogodili zemlju, srušivši zgrade u glavnom gradu ​Caracasu i drugdje.

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Potres u Venezueli VIDEO
Potres u Venezueli | Video: 24sata/reuters

Rodriguez, koja se obratila putem državne televizije uz svojeg brata Jorgea, čelnika nacionalne skupštine i ministra unutarnjih poslova Diosdada Cabella, izrazila je sućut obiteljima poginulih.

„Deseci zgrada su se srušili i trenutno provodimo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života", rekla je.

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„Želim također reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.“

Zračna luka Simon Bolivar u Maiquetiji, blizu Caracasa, zatvorena je zbog štete, dodala je. Društvenim mrežama proširile su se stravične snimke upravo i iz zračne luke. Ljudi su u panici bježali, a dim prašine brzo se proširio zgradom.

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