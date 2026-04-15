KAO U CRTIĆU

VIDEO Magyar uočio Orbana na balkonu: 'Ma, što on to čita!?'

Lider Tsize Péter Magyar, koji je na nedjeljnim izborima odnio premoćnu pobjedu nad Fideszom Viktora Orbána, u srijedu je stigao u predsjedničku palaču u Budimpešti na razgovor s mađarskim predsjednikom Tamásom Sulyokom, gdje se raspravljalo o formiranju nove vlade na čijem će čelu biti Magyar. Tijekom obilaska predsjedničke palače, a koji je netko pokraj Magyara snimao kamerom, budući premijer je primijetio bivšeg premijera Viktora Orbána na balkonu u susjednoj zgradi, sjedištu premijera. Orbán je, kako se čini, nešto čitao... "Ma, što on to čita?", pitao se.

DAO INTERVJU

VIDEO Trump zamolio Kinu da Iranu ne šalje oružje: 'Rat bi uskoro mogao završiti...'

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi rat s Iranom uskoro mogao završiti, dok su američke snage koje provode blokadu vraćale brodove koji su napuštali iranske luke. "Mislim da to može završiti vrlo brzo. Završit će uskoro", rekao je Trump u intervjuu snimljenom u utorak za emisiju "Mornings with Maria" na Fox Business Network, koji je emitiran u srijedu (15. travnja). Trump je također rekao da Iran "ne može imati nuklearno oružje" te da bi mogao "uništiti" mostove, postrojenja i elektrane te zemlje "u roku od jednog sata". Trump je zamolio Kinu da Iranu ne šalje oružje.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika! Evo što su nam rekli

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Policija je po nalogu USKOKA upala u Hrvatski judo savez nakon serije tekstova 24 sata, Petrač dobio treću odgodu odlaska u zatvor zbog operacije, ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika...

MUŠKARAC PREMINUO

VIDEO Mjesto užasa: Dizalica pala na dvoje ljudi u Samoboru

SAMOBOR Jedan čovjek je smrtno stradao, a drugi je ozlijeđen nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne pomoći koji je ozlijeđenog prevezao u bolnicu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u srijedu u 14.45 sati, a osim njih na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Samobor.

VIDEO

POTRESNA ISPOVIJEST 'Učim živjeti bez vida, a ovaj koji me pretukao dobiva gaže i pjeva'

Ivan Mikuljan (31) iz Andrijaševaca ostao je bez vida nakon što ga je 2018. godine pretukao Luka Miškulin za što je dobio smiješnih godinu i 10 mjeseci, nepravomoćno. Dok Ivan uči živjeti bez vida, njegov napadač dobiva gaže i pjeva.

PRUGASTA KOLONA

VIDEO Mama, tata i 10 praščića: Pogledajte scene iz Dubrave!

DUBRAVA Čitatelj snimio je prizor tijekom večernje vožnje kada mu je put prepriječila brojna obitelj divljih svinja. Dvije odrasle jedinke autoritativno su predvodile kolonu, dok je desetak prugastih praščića u strogoj disciplini pratilo svaki njihov korak preko ceste.

