VIDEO Makarska rekla STOP ručnicima! Ostavio si prostirku preko noći? Ujutro je više nema

Usred špice turističke sezone, na hrvatskim plažama ponovno vlada pravi kaos. More ljudi traži osvježenje, ali mjesta uz obalu teško je pronaći i to ne zato što su svi na plaži, već zato što su je zauzeli ručnici.

Na brojnim lokacijama uz obalu, pogotovo na popularnim plažama u Dalmaciji i na otocima, ručnici, prostirke i luftići ostavljaju se već navečer, kako bi njihovi vlasnici ujutro imali 'rezervirano' mjesto.

No, u Makarskoj to ne prolazi...Ostavili ste ručnik? Sutra ga nećete pronaći.

- Plaže pod nadležnosti Grada Makarske u redovitim jutarnjim akcijama obilazimo s gradskim redarstvom. Nažalost, dio posjetitelja i dalje ne poštuje pravila ponašanja te opet podsjećamo, rezervacija mjesta ručnicima nije dopuštena. Također smo ponovno upozorili iznajmljivače ležaljki da one moraju biti složene na jedno mjesto dok se ne iznajmljuju, a sve prazne, ali već raspoređene ležaljke vratili smo na mjesto za njihovo odlaganje. Cilj nam je osigurati jednak pristup gradskim plažama za sve. Hvala svima koji poštuju pravila - poručio je makarski komunalac na Facebooku.