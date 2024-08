VIDEO Masovni prosvjedi diljem Engleske, tisuće izašle na ulice: 'Izbjeglice su ovdje dobrodošle!'

Tisuće prosvjednika protiv rasizma okupilo se u gradovima i mjestima diljem Engleske nakon tjedan dana prosvjeda i nereda usmjerenih protiv useljenika. Okupljanja na mjestima gdje su se očekivali prosvjedi protiv migranata, uključujući sjeverni London, Bristol i Newcastle, bila su uglavnom mirna, a protuprosvjednici koji su uzvikivali "izbjeglice su ovdje dobrodošle" činili su većinu okupljenih.

Pokretanje videa... 02:52 Tisuće izašlo na protuprosvjede u Engleskoj | Video: 24sata/reuters

Policija je bila pripremljena za daljnje nasilje, s tisućama raspoređenih policajaca, prenosi BBC. Dpa navodi da su tisuće mirnih prosvjednika protiv rasizma otklonili strahove od daljnjih nasilnih nereda u srijedu navečer, unatoč prijetnji od preko 100 planiranih prosvjeda. Nemire su izazvale dezinformacije na internetu da je osumnjičeni za smrtonosno izbadanje tri djevojčice u Southportu 29. srpnja muslimanski tražitelj azila.

Džamije i hoteli u kojima su smješteni tražitelji azila bili su među mjestima na meti prosvjednika, a neke su trgovine spaljene i opljačkane. U srijedu, na ulicama diljem Engleske, vlasnici trgovina su daskama zatvorili izloge i rano zatvorili u iščekivanju daljnjeg nasilja.

Anti-immigration protest in Britain | Foto: Yves Herman

Policija je imigracijskim odvjetnicima rekla da rade od kuće nakon što su u chat grupama podijeljeni popisi odvjetničkih tvrtki i savjetodavnih agencija za useljenike kao mogućih meta. No tijekom večeri zabilježeno je samo nekoliko uhićenja jer su prosvjedi uglavnom protekli mirno u dijelovima Engleske.

People gather against an an anti-immigration protest, in London | Foto: Chris J Ratcliffe

U neredima je ranije ukupno uhićeno više od 400 osoba, preko 140 ih je optuženo, a neki su već i osuđeni. Trojica muškaraca osuđena su na zatvorske kazne zbog sudjelovanja u nasilnim neredima u Southportu i Liverpoolu.

Više uhićenih u nemirima prošlog tjedna pojavit će se na sudu u četvrtak, uključujući neke koji će vjerojatno biti zatvoreni pred kamerama koje će suđenje prenositi uživo.

People gather against an an anti-immigration protest, in London | Foto: Chris J Ratcliffe

Udruga Stand Up to Racism, procjenjuje da je 25.000 ljudi izašlo na ulice kako bi poručilo da su protiv rasizma i nasilja.

