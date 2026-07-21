VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Grom je udario ženu koja je nosila suncobran jutros na plaži u kampu na Krku, a do dolaska helikoptera hitne pomoći reanimiranjem i masažom srca spasili su je suprug i spasilac Dubravko Marić. Spasilac Marić za 24 sata kaže da je prije toga imala slabe znakove života koji su nestajali te da je bila u nesvijesti. Meteotsunami pogodio Mali Lošinj, plivala riva, more ušlo u objekte, sve je trajalo 20-ak minuta. Nedostaje čistača i čitačicama u bolnicama, mnogi su na bolovanju ili daju otkaz kako bi išli na more raditi u sezoni pa se vraćaju.

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