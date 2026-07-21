STARI GRAD POPLAVLJEN
VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'
Opet meteotsunami u Jadranu! U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su nam poslali snimke na kojima se vidi kako je more preuzelo kopno... "Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 cm mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", kaže nam čitatelj. Za splitsku regiju, kojoj pripada i Hvara, DHMZ je za utorak popodne izdao najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.