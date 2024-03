VIDEO Milanović je sasuo bujicu uvreda HDZ-ovcima. Ali jednog je ipak štedio: 'Nije gangster'

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je boravio u Veloj Luci, a prilikom tog posjeta obratio se medijima i komentirao odluku koju je o njegovoj kandidaturu za premijera na predstojećim izborima donio Ustavni sud.

- Sugeriram ljudima koji su mi dali podršku da budu lukavi da se čuvaju, da paze što rade jer ih je ta gangsterska družina uzela za taoce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njima. Na tipičan gangsterski način grupa muljatora predvođena Šeparovićem, bivšim šefom HIS-a iz vremena kad su praćeni i maltretirani hrvatski novinari, zadnje godine vlasti HDZ-a, postao je predsjednik Ustavnog suda. Prije toga je bio korumpirani odvjetnik - oštro se obrušio na Ustavni sud.

- Na kraju je postao Šeksov kum i donijeli su odluku u kojoj se na perfidan način, izvan principa Ustava, prijete jednoj politički stranci koja se o zakon nikad ogriješila nije, da će im uništiti liste ako budu radili – što? Takve seljačine su i nepismene jer je odluka nepismena. Pismen čovjek, bar onaj koji je završio auto školu, ima problem s napisanim. Prijeti se stranci, prijeti se meni… Pišu da “kandidiranje PRH dok obnaša tu dužnost na bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor u Sabor te njegovo isticanje njega.Ovo se mora riješiti na izborima. Na kraju ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako. Bit ću kandidat na izborima, kao što bi mogao biti na europskim izborima. Neću naravno mandat dati sebi. Šta je tu sporno, nepismeni gangsteri? - samo je dio bujice riječi kojom je predsjednik počastio Ustavni sud.

- Zašto mi ne pada napamet da dajem ostavku i, kako je to Grbin rekao prije 5 minuta, nisam valjda lud da to napravim? Jer bih time predao vlast Jandrokoviću. Sad, baš ne mislim da je Jandroković gangster, za razliku od ovih ipak nije. Međutim, to predajem HDZ-u. Što je sljedeće? Da na minutu predam kontrolu nad vojskom i tajnim službama toj zločinačkoj organizaciji? Tko garantira da Jandroković neće odmah dati ostavku? Jer postajući v.d. predsjednika ne može biti na listi. To su ovi glupani danas rekli, ne znam jesu to primijetili. Jandroković će radije biti na listi nego biti pro forma predsjednik Republike - kazao je, među ostalim Milanović.

Cijelu Milanovićevu izjavu možete pogledati u videu.