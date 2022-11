Milanović o Fortenovi: Meni je bitno da nastavi raditi. Premijer voli prijetiti bezveze i u prazno

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Interliber, a nakon obilaska je dao i izjave za medije. Komentirao je i Fortenovu.

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak kako "mirovinski fondovi imaju puno toga za objasniti". Milanović je rekao kako Plenković voli "prijetiti bezveze i u prazno".

- Neće oni morati ništa objasniti, osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a. Oni odgovaraju svojim vlasnicima, ali ovakve odluke donose samostalno. Oni su pristali na to da u Podravci u kojoj su većinski vlasnik, da država zadrži zlatnu dionicu, 25+1 dionicu. Fondovi su pristali imenovati na čelu uprave osobu koju nikada ne bi da nije bilo Plenkovića - rekao je Milanović.

- S fondovima se može raspravljati, ali zadnja je njihova. No, pozivati ih na odgovornost zašto nešto nisu kupili - rekao je.

- Za mene je bitno da Fortenova nastavi raditi - rekao je.

Poručio je da ne zna ništa o arapskom investitoru.

- Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije. On je kupio te dionice, to je to. Ne znam, stvarno ne znam - rekao je.

